LK: Weekendowe wyniki rywali Legii

Poniedziałek, 20 października 2025 r. 08:00 Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com

Aż czterech z pięciu przyszłych rywali Legii w fazie ligowej Ligi Konferencji w ubiegły weekend podzieliło się punktami i bezbramkowo zremisowało swoje spotkania ligowe. Wśród tych drużyn był również Szachtar Donieck, z którym stołeczna drużyna zmierzy się już w najbliższy czwartek. Jedyne zwycięstwo zanotował Lincolnd Red Imps, który pewnie poradził sobie na wyjeździe, wygrywając 3-0.













Szachtar Donieck



W sobotni wieczór w ramach 9. kolejki ukraińskiej Premier-liha Szachtar Donieck bezbramkowo zremisował na wyjeździe w Żytomierzu z Polissią. Trener Arda Turan zdecydował się, by przed czwartkowym meczem z Legią dać odpocząć kilku kluczowym zawodnikom, szczególnie z linii ataku. Dla Szachtara był to drugi mecz z rzędu bez zwycięstwa, co spowodowało spadek na 2. pozycję w tabeli z jednopunktową stratą do lidera.





Polissia Żytomierz 0-0 Szachtar Donieck







Szachtar: 31. Dmytro Riznyk - 17. Vinicius Tobias, 4. Marlon Santos (65' 22. Mykoła Matwijenko), 5. Wałerij Bondar, 13. Pedro Henrique - 29. Jehor Nazaryna - 37. Lucas Ferreira (74' 49. Luca Oliveira Meirelles), 10. Pedrinho (84' 14. Isaque Severino Silva), 27. Ołeh Oczeretko (46' 21. Artem Bondarenko), 11. Newerton - 19. Kauã Elias (65' 7. Eguinaldo)







żółte kartki: Krawczenko 86' - Bondar 75'













NK Celje



W 12. kolejce Prva Liga NK Celje również zakończył mecz bezbrakowym remisem. Zespół z Celje podzielił się punktami z Olimpiją Lublana i była to dla niego dopiero druga strata punktów w trwającym sezonie. Jak na razie, zespół z Celje zdobył w obecnych rozgrywkach 32 z 36 możliwych punktów i zajmuje pozycję lidera z 11-punktową przewagą nad 2. miejscem.





NK Celje 0-0 NK Olimpija Lublana







NK Celje: 1. Žan-Luk Leban - 2. Juanjo Nieto, 6. Artemijus Tutyskinas, 44. Łukasz Bejger (68' 3. Damjan Vukliševič), 23. Žan Karničnik - 4. Darko Hrka (87' 13. Papa Daniel), 8. Mario Kvesić - 20. Nikita Iosifow, 7. Florjan Jevšenak (68' 71. Witalij Lisakowicz), 10. Danijel Šturm - 9. Franko Kovačević





żółte kartki: Šturm 62', Bejger 64', Hrka 79', Vukliševič 90+4' - Pinto 23', Urbančič 58', Durdow 63', Diga 67', Doffo 90'





















Sparta Praga



Podobnie, jak poprzednie zespoły, spotkanie czeskiego zespołu także zakończyło się remisem, a żadna z drużyn nie potrafiła trafić do siatki rywala. W 12. kolejce Chance Ligi Sparta podzieliła się punktami z przedostatnim w tabeli 1. FC Slovácko. Mimo to praskiemu zespołowi udało się utrzymać pozycję lidera i jednopunktową przewagę nad Slavią Praga.





1. FC Slovácko 0-0 AC Sparta Praga

Sparta: 1. Peter Vindahl Jensen - 16. Emmanuel Uchenna, 27. Filip Panák (73' 30. Jaroslav Zelený), 25. Asger Sørensen - 3. Pavel Kadeřábek (65' 17. Angelo Preciado), 26. Patrik Vydra (65' 18. Lukáš Sadílek), 6. Kaan Kairinen, 11. Matěj Ryneš (78' 28. Kevin-Prince Milla) - 7. John Mercado, 9. Albion Rrahmani (46' 10. Jan Kuchta), 14. Veljko Birmančević





żółte kartki: Danicek 28', Rundić 40', Blahút 69', Marinelli 83' - Rrahmani 45+1'













Noah Erywań



W ramach 10. kolejki Barcragujn chumb Noah Erywań ponownie mierzyła się z FC Urartu Erywań, tym razem na własnym stadionie. Podobnie, jak przed dwoma tygodniami, mecz zakończył się... bezbramkowym remisem. Przyszły rywal Legii zajmuje obecnie 3. pozycję w tabeli z trzypunktową stratą do lidera i jednym meczem zaległym.





FC Noah Erywań 0-0 FC Urartu Erywań







Noah: 22. Ognjen Čančarević - 6. Eric Boakye, 39. Nathanaël Saintini, 3. Siergiej Muradian, 33. David Sualehe - 88. Yan Eteki, 14. Takuto Oshima - 7. Hélder Ferreira, 99. Howhannes Harutjunjan (61' 27. Gor Manweljan), 47. Marin Jakoliš (31' 77. Alen Grgić) - 9. Matheus Aiás (61' 32. Nardin Mulahusejnović)





żółte kartki: Eteki 51', Sualehe 75' - Gazarjan 27', Pilojan 43', Bruno Michel 86'

















Lincoln Red Imps



W meczu 8. kolejki Gibraltar Football League Lincoln Red Imps pokonał na wyjeździe College 1975 FC 3-0. Od 51. minuty goście grali w osłabieniu po czerwonej kartce, jednak potrafili nie tylko utrzymać korzystny wynik a podwyższyć prowadzenie. Lincoln zajmuje 4. miejsce w tabeli z sześciopunktową stratą do lidera, lecz trzema rozegranymi meczami mniej.





College 1975 FC 0-3 (0-2) Lincoln Red Imps

0-1 - 29' Boubacar Dabo

0-2 - 45' Kike Gómez

0-3 - 68' Mandi





Lincoln: 13. Jaylan Hankins - 3. Christian Rutjens (66' 23. Jose Martinez Oliver), 6. Bernardo Lopes (78' 16. Tyler Carrington), 8. Mandi, 9. Kike Gómez (72' 70. Victor Villacanas), 10. Tjay De Barr 18. Toni, 19. Kyle Clinton, 21. Nano, 24. Toni Kolega (78' Liam Jessop), 80. Boubacar Dabo (66' 70. Victor Villacanas)





żółte kartki: Skuza - Rutjens, Clinton





czerwona kartka: Clinton (w 51. minucie za drugą żółtą kartkę)











