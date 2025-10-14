Graffiti
Nowe legijne graffiti: Legijny Targówek (537)
Bodziach, źródło: Legionisci.com
Legioniści z Targówka w ostatnim czasie wykonali efektowne graffiti, doskonale widoczne dla wielu kierowców przemierzających jedną z bardziej ruchliwych praskich arterii. Nad trasą namalowany został w legijnych barwach sporych rozmiarów graf "Legijny Targówek".
Video można obejrzeć TUTAJ.
