Lekkoatletyka

Franieczek 4. na MŚ na 400m

Niedziela, 12 października 2025 r. 21:36 Bodziach, źródło: Legionisci.com

W Brisbane w Australii rozegrane zostały finały Virtus World Athletics Championships w biegu na 400 metrów. Zawodniczka Legii, 36-letnia Justyna Franieczek zajęła czwarte miejsce z wynikiem 59.62. Brąz wywalczyła 18-letnia Australijka, która miała 59.09s. - Jestem bardzo szczęśliwa z mojego występu i bardzo dobrego czasu, którym wracam do światowej czołówki! - powiedziała po starcie legionistka.

W poniedziałek Franieczek powalczy o awans do finału MŚ w biegu na 200 metrów.



