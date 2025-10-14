Na stadionach świata

NSŚ: FC Tokyo - Sanfrecce Hiroshima

Wtorek, 14 października 2025 r. 14:00 MBartman, źródło: Legionisci.com

Zapraszamy na relację kibica Legii ze spotkania japońskiej najwyższej klasy rozgrywkowej pomiędzy FC Tokyo a Sanfrecce Hiroshima. Kilkadziesiąt tysięcy kibiców na trybunach, kilkutysięczny młyn gospodarzy, grupa kibiców gości... a to wszystko w kraju, z którego pochodzi były zawodnik Legii, Ryoya Morishita.









25.05.2025: FC Tokyo 0-3 Sanfrecce Hiroshima



Kilka miesięcy temu postanowiłem wyruszyć w podróż do największej metropolii świata, Tokio, które według oficjalnych danych, jako aglomeracja, liczy około 40 milionów mieszkańców. O zabytkach, atrakcjach turystycznych czy pasji Japończyków do gier wideo można pisać bardzo wiele - i zdecydowanie polecam każdemu odwiedzenie tego niezwykłego miasta, które robi ogromne wrażenie. W swojej relacji chciałbym jednak skupić się na tym, co interesuje nas najbardziej - na klimacie lokalnego futbolu i trybunach.



Po wylądowaniu w stolicy Kraju Kwitnącej Wiśni od razu zacząłem sprawdzać, czy mój pobyt nie zbiega się przypadkiem z jakimś meczem miejscowego zespołu. Nie miałem dużej wiedzy o japońskim futbolu - jedyne, co kojarzyło mi się z tamtejszą ligą, to trener Maciej Skorża prowadzący Urawa Red Diamonds oraz filmiki z YouTube z udziałem ich ultrasów. Japońska liga zawodowa - J.League - została utworzona stosunkowo niedawno, bo dopiero w 1993 roku. Wcześniej funkcjonowała półamatorska "Japan Soccer League". Zmiany z początku lat 90. znacząco przyczyniły się do rozwoju i popularyzacji futbolu w Japonii. Reorganizacja wywołała prawdziwy boom wśród lokalnej społeczności.









Po krótkim rekonesansie okazało się, że w Tokio na najwyższym szczeblu rozgrywek występują dwa kluby - FC Tokyo i Tokyo Verdy. Ich historie są jednak dość zawiłe. Sprawa z FC Tokyo jest prostsza - klub wywodzi się z Tokyo Gas Soccer Club, zespołu należącego do koncernu przemysłowego. W pewnym momencie podjęto decyzję o odcięciu się od energetycznego sponsora, co miało oznaczać stworzenie klubu bardziej profesjonalnego niż stricte zakładowego. Mimo solidnego zaplecza finansowego, przez wiele lat nie odgrywali oni większej roli w japońskim futbolu i występowali w niższych ligach. Tokyo Verdy natomiast przeszli drogę od Yomiuri FC (reprezentującego na zmianę Kawasaki i Tokio), przez Kawasaki Verdy, aż po obecną nazwę. Choć to właśnie Verdy są bardziej utytułowanym klubem, to z powodu migracji między miastami nie zdołali zbudować tak licznej grupy kibiców jak FC Tokyo, które od początku utożsamiane było ze stolicą.



Po rozmowie z miejscowymi zdecydowałem się wybrać na mecz FC Tokyo - Sanfrecce Hiroshima, rozgrywany na nowym Stadionie Narodowym, gdzie czerwono-niebiescy przenieśli się ze współdzielonego z Verdy Ajinomoto Stadium. Pojedynek "Zielonych" wydawał się mniej interesujący. Japończycy tłumaczyli, że FC cieszy się znacznie większą popularnością, bo od zawsze był klubem typowo tokijskim - w przeciwieństwie do rywali, którzy przez lata "krążyli" między Kawasaki a stolicą. Dodatkowo, FC Tokyo ma siedzibę w centrum metropolii, podczas gdy Verdy działają na jej obrzeżach.



W dniu meczu udałem się w kierunku stadionu, nie przejmując się zbytnio, czy uda mi się zdobyć bilet. Choć FC Tokyo zajmowało niskie miejsce w tabeli i uchodzi za klub raczej perspektywiczny niż utytułowany, miejscowi powtarzali, że przyjazd drużyny z Hiroshimy wzbudzi spore zainteresowanie. Faktycznie - ponad 50-tysięczny obiekt wypełnił się w około 90%. Warto dodać, że Japończycy grają systemem wiosna–jesień, więc w maju rozgrywano dopiero dziesiątą kolejkę. Bilet udało się kupić bez problemu, a miejsce dobrałem tak, by jak najlepiej widzieć młyn gospodarzy. Sam stadion zrobił na mnie dobre wrażenie - nowoczesny, otoczony zielenią, z doskonałą organizacją ruchu i licznymi stoiskami z klubowymi gadżetami. Charakterystyczne były szaliki z materiału przypominającego frotte - połączenie ręcznika i klasycznego szala. Pomocnicy i stewardzi (nie-policyjni) kierowali turystów do odpowiednich wejść. Widać było, że wielu przyjezdnych - podobnie jak ja - chciało przy okazji zwiedzania miasta poczuć klimat lokalnego futbolu.



Wejście na stadion mogło zaskoczyć kogoś przyzwyczajonego do polskich realiów - kontrola ograniczała się do pobieżnego sprawdzenia biletu i plecaka, bez zbędnego "trzepania". Każdy otrzymywał karteczkę potwierdzającą wejście, co umożliwiało opuszczenie stadionu i powrót w dowolnym momencie.



fot. Bartman







