Legia drużynowym mistrzem Polski w żeglarskiej klasie Optimist: Milan Puskar,Maksymilian Ambroziak,Jan Pietuszko,Bianka Kowalik - fot. / Legionisci.com
Żeglarstwo

Legia drużynowym mistrzem Polski kl. Optimist

Darek Urbanowicz, źródło: Legionisci.com

Żeglarska Legia zdobyła tytuł drużynowego mistrza Polski w klasie Optimist. Regaty odbyły się w Sławie w woj. lubuskim i zaczęły się od tzw. round rubin, czyli rundy każdy z każdym, w ramach której przeprowadzono 91 wyścigów (nie dłuższych niż 10 min). Na podstawie wyników rundy eliminacyjnej, osiem zespołów awansowało do fazy pucharowej. 



Legioniści pokonali dwukrotnie AZS Poznań i trafili na YKP Gdynia - ubiegłorocznego mistrza kraju. Z obrońcami tytułu Sailing Legia wygrała również 2:0. W finale podopieczni trenera Adriana Palusa zmierzyli się z ChKŻ Chojnice. Złoto miał zdobyć zwycięzca trzech wyścigów i wiadomo było, że nikt nie chciał tanio sprzedać skóry.

Finał był bardzo zacity. ChKŻ ma bardzo doświadczoną ekipę w tej formule. Uznawano ich za głównego faworyta. W pierwszym wyścigu - górą byli chojniczaniw. W drugim wygrała Legia, ale w kolejnym znów trzeba było gonić wynik, bo zrobiło się 1:2. Dużo emocji, nerwów i łez. Legioniści jednak pięknie walczyli do końca i o wszystkim miał decydować ostatni wyścig. Od startu szło na żyletki, co chwilę zmieniała się konfiguracja i wynik do ostatnich centymetrów był otwarty. Nie wiadomo było, kto wygra aż do samej mety. Ostatecznie Legia zwyciężyła 19:17 i jej żeglarze zostali drużynowymi mistrzami Polski. Tym samym została postawiona kropka nad i na zakończenie sezonu, ale też w kontekście rankingu klubowego Pucharu Polski. Sailing Legia triumfowała z ogromną przewagą nad YKP Gdynia. 

Legia I: Milan Puskar, Maksymilian Ambroziak, Jan Pietuszko, Bianka Kowalik.

Legia II (10. miejsce): Helena Kisiel, Klara Krzywicka, Patrycja Pietuszko.

żeglarstwo




Komentarze (0)

