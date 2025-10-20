Wyniki 4. kolejki PLK
Cztery drużyny zachowały miano niepokonanych. Legia Warszawa nie dała szans Czarnym Słupsk, Arka Gdynia pokonała Zastal Zielona Góra po wyrównanym meczu, a Trefl Sopot rozbił Miasto Szkła Krosno. Emocji nie brakowało w Wałbrzychu, gdzie miejscowy Górnik nie pozwolił ostatecznie dogonić się Dzikom. Na zakończenie kolejki King Szczecin rozbił ostatnią Stal Ostrów Wielkopolski.
Wyniki 4. kolejki PLK
GTK Gliwice 86-93 (18-25, 26-20, 21-35, 21-13) Śląsk Wrocław
Zastal Zielona Góra 75-77 (18-21, 22-21, 18-16, 17-19) Arka Gdynia
Start Lublin 90-85 (18-17, 17-26, 22-13, 21-22, d. 12-7) Twarde Pierniki Toruń
Górnik Wałbrzych 71-69 (19-10, 18-21, 18-11, 16-27) Dziki Warszawa
Legia Warszawa 87-76 (22-10, 21-17, 28-20, 16-29) Czarni Słupsk
Anwil Włocławek 89-78 (26-16, 20-17, 19-26, 24-19) MKS Dąbrowa Górnicza
Miasto Szkła Krosno 85-105 (20-25, 24-30, 17-31, 24-19) Trefl Sopot
King Szczecin 97-72 (21-18, 28-19, 18-15, 30-20) Stal Ostrów Wielkopolski
Subskrybuj kanał Legionisci.com i bądź na bieżąco!
https://t.me/legioniscicom