Fani Zagłębia organizują przemarsz przed meczem z Legią
Bodziach, źródło: Legionisci.com
Przedmeczowe przemarsze kibiców na stadion są ostatnio w modzie. Przed spotkaniem Rakowa z Legią częstochowianie przemaszerowali na swój stadion tą samą drogą co kibice gości. W najbliższą niedzielę, przed meczem z Legią, przemarsz na stadion zaplanowali fani Zagłębia Lubin.
O godzinie 16:00 wyruszą ze skateparku, znajdującego się półtora kilometra od stadionu.
Niedzielny mecz z Legią cieszy się sporym zainteresowaniem wśród lubińskich kibiców. Sprzedano już ok. 8 tysięcy biletów, a na młyn Zagłębia w sprzedaży pozostało zaledwie 400 biletów. Z kolei na trybunę prostą w sprzedaży jest już niespełna 200 wejściówek. Stadion Zagłębia może pomieścić 16 tys. kibiców. Początek spotkania o godz. 17:30.
