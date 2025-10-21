Liga Konferencji
Portugalczyk sędzią meczu z Szachtarem
Redakcja, źródło: Legionisci.com
Gustavo Correia z Portugalii został wyznaczony na arbitra głównego meczu 2. kolejki Ligi Konferencji pomiędzy Szachtarem Donieck i Legią Warszawa. Spotkanie odbędzie się 23 października o godzinie 18:45 w Krakowie.
Obsada sędziowska meczu Szachtar - Legia:
sędzia główny: Gustavo Correia (Portugalia)
asystenci: Andre Filipe Nogueira Dias, Tiago Costa
sędzia techniczny: Cláudio Pereira
VAR: André Narciso, Bruno Esteves
