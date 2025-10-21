fot. Woytek / Legionisci.com
Liga Konferencji

Portugalczyk sędzią meczu z Szachtarem

Redakcja, źródło: Legionisci.com

Gustavo Correia z Portugalii został wyznaczony na arbitra głównego meczu 2. kolejki Ligi Konferencji pomiędzy Szachtarem Donieck i Legią Warszawa. Spotkanie odbędzie się 23 października o godzinie 18:45 w Krakowie. 



 

Obsada sędziowska meczu Szachtar - Legia:
sędzia główny: Gustavo Correia (Portugalia)
asystenci: Andre Filipe Nogueira Dias, Tiago Costa
sędzia techniczny: Cláudio Pereira
VAR: André Narciso, Bruno Esteves




Komentarze (3)

Żmija - 22 minuty temu, *.vectranet.pl

No to pograne…

Tom - 24 minuty temu, *.vectranet.pl

Lepiej od razu oddać ten mecz walkowerem, przynajmniej wstydu nie będzie.

Barnaba Król Portalu Legionisci.com - 48 minut temu, *.110.19

No to pograne. Może się mścić za pogonienie Feio, Sa Pinto i Salvatora Agry.

