BCL: MLP Academics Heidelberg 67-74 Legia Warszawa
W trzecim meczu w ramach rozgrywek Basketball Champions League Legia Warszawa wygrała z zespołem MLP Academics Heidelberg 74-67.
Kolejne spotkanie legioniści rozegrają 25 października o 20:00 na Bemowie ze Stalą Ostrów Wielkopolski.
BCL: MLP Academics Heidelberg 67-74 Legia Warszawa
Kwarty:13-21, 15-18, 23-24, 16-11
MLP Academics Heidelberg
|nr
|zawodnik
|minuty
|punkty
|rzuty
|za 2 pkt.
|za 3 pkt.
|rzuty wolne
|zbiórki
|asysty
|faule
|11
|Erol Ersek
|17:41
|5
|2/7 (28.57%)
|1/2 (50%)
|1/5 (20%)
|1
|0
|1
|0
|DJ Horne
|26:44
|8
|4/11 (36.36%)
|4/6 (66.67%)
|0/5 (0%)
|1
|3
|1
|15
|Marcel Keßen
|13:42
|7
|2/6 (33.33%)
|1/3 (33.33%)
|1/3 (33.33%)
|2/2 (100%)
|3
|0
|0
|1
|Noah Koch
|04:33
|0
|0
|0
|0
|3
|Kevin McClain
|07:32
|1
|0/1 (0%)
|0/1 (0%)
|1/3 (33.33%)
|0
|0
|2
|7
|Dusan Neskovic
|19:02
|7
|2/7 (28.57%)
|1/4 (25%)
|1/3 (33.33%)
|2/2 (100%)
|4
|1
|0
|12
|Osun Osunniyi
|26:08
|6
|1/3 (33.33%)
|1/3 (33.33%)
|4/6 (66.67%)
|8
|1
|3
|21
|Mateo Seric
|16:26
|0
|0/2 (0%)
|0/1 (0%)
|0/1 (0%)
|0/2 (0%)
|3
|1
|3
|00
|Marcus Weathers
|29:57
|12
|4/9 (44.44%)
|4/6 (66.67%)
|0/3 (0%)
|4/4 (100%)
|10
|1
|1
|20
|Micheal Weathers
|24:36
|17
|7/11 (63.64%)
|7/10 (70%)
|0/1 (0%)
|3/5 (60%)
|2
|4
|5
|10
|Samuell Williamson
|12:49
|4
|2/2 (100%)
|2/2 (100%)
|2
|2
|1
|2
|Niklas Würzner
|00:00
|0
|0
|0
|0
Legia Warszawa
|nr
|zawodnik
|minuty
|punkty
|rzuty
|za 2 pkt.
|za 3 pkt.
|rzuty wolne
|zbiórki
|asysty
|faule
|1
|Blazej Czapla
|00:00
|0
|0
|0
|0
|0
|Jayvon Graves
|31:30
|19
|7/19 (36.84%)
|4/11 (36.36%)
|3/8 (37.5%)
|2/6 (33.33%)
|5
|1
|1
|40
|Shane Hunter
|05:28
|2
|1/1 (100%)
|1/1 (100%)
|0
|0
|3
|23
|Michal Kolenda
|20:11
|6
|1/4 (25%)
|1/2 (50%)
|0/2 (0%)
|4/6 (66.67%)
|2
|3
|4
|3
|Andrzej Pluta
|29:16
|8
|2/7 (28.57%)
|0/2 (0%)
|2/5 (40%)
|2/2 (100%)
|3
|5
|2
|42
|Carl Ponsar
|21:10
|13
|4/7 (57.14%)
|3/5 (60%)
|1/2 (50%)
|4/4 (100%)
|6
|0
|2
|11
|Ben Shungu
|22:01
|2
|0/4 (0%)
|0/1 (0%)
|0/3 (0%)
|2/2 (100%)
|7
|3
|3
|15
|Ojars Silins
|24:51
|17
|6/13 (46.15%)
|1/3 (33.33%)
|5/10 (50%)
|5
|1
|2
|13
|Matthias Tass
|32:59
|7
|3/4 (75%)
|3/4 (75%)
|1/1 (100%)
|8
|4
|3
|5
|Wojciech Tomaszewski
|03:04
|0
|0
|0
|0
|32
|Maksymilian Wilczek
|08:40
|0
|0
|1
|1
Widzów: 4000
Tabela gr. A:
1. Rytas Wilno 2-1
2. Promitheas Patras 2-1
3. Legia Warszawa 1-2
4. MLP Academics Heidelberg 1-2
Centrum informacji o koszykarskiej Legii
Subskrybuj kanał Legionisci.com i bądź na bieżąco!
https://t.me/legioniscicom