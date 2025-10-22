fot. Bodziach
Koszykówka

BCL: MLP Academics Heidelberg 67-74 Legia Warszawa

Woytek, źródło: Legionisci.com

W trzecim meczu w ramach rozgrywek Basketball Champions League Legia Warszawa wygrała z zespołem MLP Academics Heidelberg 74-67. 



 


Kolejne spotkanie legioniści rozegrają 25 października o 20:00 na Bemowie ze Stalą Ostrów Wielkopolski. 


Kwarty:13-21, 15-18, 23-24, 16-11


MLP Academics Heidelberg
nrzawodnikminutypunktyrzutyza 2 pkt.za 3 pkt.rzuty wolnezbiórkiasystyfaule
11Erol Ersek17:4152/7 (28.57%)1/2 (50%)1/5 (20%)101
0DJ Horne26:4484/11 (36.36%)4/6 (66.67%)0/5 (0%)131
15Marcel Keßen13:4272/6 (33.33%)1/3 (33.33%)1/3 (33.33%)2/2 (100%)300
1Noah Koch04:330000
3Kevin McClain07:3210/1 (0%)0/1 (0%)1/3 (33.33%)002
7Dusan Neskovic19:0272/7 (28.57%)1/4 (25%)1/3 (33.33%)2/2 (100%)410
12Osun Osunniyi26:0861/3 (33.33%)1/3 (33.33%)4/6 (66.67%)813
21Mateo Seric16:2600/2 (0%)0/1 (0%)0/1 (0%)0/2 (0%)313
00Marcus Weathers29:57124/9 (44.44%)4/6 (66.67%)0/3 (0%)4/4 (100%)1011
20Micheal Weathers24:36177/11 (63.64%)7/10 (70%)0/1 (0%)3/5 (60%)245
10Samuell Williamson12:4942/2 (100%)2/2 (100%)221
2Niklas Würzner00:000000


Legia Warszawa

nrzawodnikminutypunktyrzutyza 2 pkt.za 3 pkt.rzuty wolnezbiórkiasystyfaule
1Blazej Czapla00:000000
0Jayvon Graves31:30197/19 (36.84%)4/11 (36.36%)3/8 (37.5%)2/6 (33.33%)511
40Shane Hunter05:2821/1 (100%)1/1 (100%)003
23Michal Kolenda20:1161/4 (25%)1/2 (50%)0/2 (0%)4/6 (66.67%)234
3Andrzej Pluta29:1682/7 (28.57%)0/2 (0%)2/5 (40%)2/2 (100%)352
42Carl Ponsar21:10134/7 (57.14%)3/5 (60%)1/2 (50%)4/4 (100%)602
11Ben Shungu22:0120/4 (0%)0/1 (0%)0/3 (0%)2/2 (100%)733
15Ojars Silins24:51176/13 (46.15%)1/3 (33.33%)5/10 (50%)512
13Matthias Tass32:5973/4 (75%)3/4 (75%)1/1 (100%)843
5Wojciech Tomaszewski03:040000
32Maksymilian Wilczek08:400011


Widzów: 4000


Tabela gr. A:
1. Rytas Wilno 2-1
2. Promitheas Patras 2-1
3. Legia Warszawa 1-2
4. MLP Academics Heidelberg 1-2


Centrum informacji o koszykarskiej Legii




Komentarze (5)

ws - 20 minut temu, *.play.pl

Ważne zwycięstwo dające szansę na awans. Dobry mecz Ponsara. Pokazał ze może warto go zostawić.

grzesiek - 20 minut temu, *.centertel.pl

Mamy super skład. Wg mnie jesteśmy najlepszą drużyną w grupie ( tak wiem, że przegraliśmy 2 mecze, ale oba niewiele po za tym uważam że ściany często pomagały rywalom).

Dziś bardzo dobrze tass. Może nie wzorowo, ale duża poprawa. Tass ma wszystko oprócz przygotowania fizycznego, jest ociężały, wolny. Ale jeśli chodzi o grę to technicznie bardzo dobry, rozumie gre, potrafi zapakować ważne 2 pkt spod kosza. No i ogromny plus że ze swoim wzrostem zbiera wszystko pod koszem. Może nie wszystko , ale też ważne piłki. Na polską lige tass wystarczy, ale przydalby, sie jeszcze jeden rosły podkoszowy.

Z niezłej strony pokazał się ponsar.
Shungu potrafi też świetne akcje zrobić jako rozgrywający. Niestety ostatnio niecelny w rzutach.

Ale tak czy siak skład kozacki. Trener kozacki.
Jako kibic jestem usatysfakcjonowany. 😎

robochłop - 23 minuty temu, *.orange.pl

Bardzo dobry występ-myślałem,że będzie łomot...

p10 - 25 minut temu, *.centertel.pl

Paradoksalnie to był nasz najsłabszy mecz w BCL. Dobrze, że rywal nam pomógł i trafił 3 trójki ledwie. Ojars sam więcej rzucił. Dla Tassa 33 minuty na parkiecie to za dużo .

Johnson - 29 minut temu, *.play.pl

dzisiaj dobry dzień dla klubu
U19 wygrali, koszykarze wygrali; może jutro też będzie dobrze (chociaż wątpię)

