BCL: MLP Academics Heidelberg 67-74 Legia Warszawa

ws - 20 minut temu, *.play.pl Ważne zwycięstwo dające szansę na awans. Dobry mecz Ponsara. Pokazał ze może warto go zostawić. odpowiedz

grzesiek - 20 minut temu, *.centertel.pl Mamy super skład. Wg mnie jesteśmy najlepszą drużyną w grupie ( tak wiem, że przegraliśmy 2 mecze, ale oba niewiele po za tym uważam że ściany często pomagały rywalom).



Dziś bardzo dobrze tass. Może nie wzorowo, ale duża poprawa. Tass ma wszystko oprócz przygotowania fizycznego, jest ociężały, wolny. Ale jeśli chodzi o grę to technicznie bardzo dobry, rozumie gre, potrafi zapakować ważne 2 pkt spod kosza. No i ogromny plus że ze swoim wzrostem zbiera wszystko pod koszem. Może nie wszystko , ale też ważne piłki. Na polską lige tass wystarczy, ale przydalby, sie jeszcze jeden rosły podkoszowy.



Z niezłej strony pokazał się ponsar.

Shungu potrafi też świetne akcje zrobić jako rozgrywający. Niestety ostatnio niecelny w rzutach.



Ale tak czy siak skład kozacki. Trener kozacki.

Jako kibic jestem usatysfakcjonowany. 😎 odpowiedz

robochłop - 23 minuty temu, *.orange.pl Bardzo dobry występ-myślałem,że będzie łomot... odpowiedz

p10 - 25 minut temu, *.centertel.pl Paradoksalnie to był nasz najsłabszy mecz w BCL. Dobrze, że rywal nam pomógł i trafił 3 trójki ledwie. Ojars sam więcej rzucił. Dla Tassa 33 minuty na parkiecie to za dużo . odpowiedz

Johnson - 29 minut temu, *.play.pl dzisiaj dobry dzień dla klubu

U19 wygrali, koszykarze wygrali; może jutro też będzie dobrze (chociaż wątpię) odpowiedz

