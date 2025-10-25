fot. Hugollek / Legionisci.com
Koszykówka

Legia Warszawa 98-89 Stal Ostrów Wielkopolski

Woytek, źródło: Legionisci.com

W meczu 5. kolejki PLK koszykarze Legii Warszawa wygrali ze Stalą Ostrów Wielkopolski 98-89. Podopieczni Heiko Rannuli z kompletem 4 zwycięstw prowadzą w ligowej tabeli.



 


 Kolejne spotkanie legioniści rozegrają 1 listopada z Anwilem Włocławek. 


PLK: Legia Warszawa 98-89 Stal Ostrów Wielkopolski
Kwarty: 27-26, 21-18, 26-18, 24-27

Legia Warszawa

nrzawodnikminutypunktyrzuty z akcjiza 2 punktyza 3 punktyza 1 punktzbiórkiasystyfaule
0J. Graves30:59198/17 (47%)5/10 (50%)3/7 (42%)943
1B. Czapla1:050000
3A. Pluta32:05176/11 (54%)3/4 (75%)3/7 (42%)2/4 (50%)182
5W. Tomaszewski3:1000/1 (0%)0/1 (0%)010
11B. Shungu20:4072/9 (22%)1/5 (20%)1/4 (25%)2/2 (100%)211
13M. Tass25:35104/7 (57%)4/6 (66%)0/1 (0%)2/2 (100%)723
15O. Siliņš22:2893/8 (37%)0/1 (0%)3/7 (42%)421
23M. Kolenda25:54166/8 (75%)2/2 (100%)4/6 (66%)312
32M. Wilczek4:5373/3 (100%)2/2 (100%)1/1 (100%)102
40S. Hunter14:2542/2 (100%)2/2 (100%)0/1 (0%)414
42C. Ponsar18:4694/8 (50%)4/6 (66%)0/2 (0%)1/2 (50%)744
Suma9838/74 (51%)23/38 (60%)15/36 (41%)7/11 (63%)442422

Trener: Heiko Rannula

Stal Ostrów Wielkopolski

nrzawodnikminutypunktyrzuty z akcjiza 2 punktyza 3 punktyza 1 punktzbiórkiasystyfaule
2L. Sakota24:2783/6 (50%)3/4 (75%)0/2 (0%)2/2 (100%)465
5M. Mejeris34:29144/10 (40%)4/10 (40%)6/10 (60%)612
8N. Czoska0:000000
9D. Gołębiowski26:56114/12 (33%)4/7 (57%)0/5 (0%)3/4 (75%)110
10A. Brzović11:3842/4 (50%)2/3 (66%)0/1 (0%)311
11A. Smektała0:000000
13Q. Jackson27:07167/9 (77%)7/7 (100%)0/2 (0%)2/5 (40%)441
22D. Laster Jr28:4694/12 (33%)3/5 (60%)1/7 (14%)401
23J. Rutecki1:5231/2 (50%)1/2 (50%)000
33T. Gibson32:35196/11 (54%)3/6 (50%)3/5 (60%)4/7 (57%)834
55M. Pluta12:1051/2 (50%)1/2 (50%)2/3 (66%)042
Suma8932/68 (47%)26/42 (61%)6/26 (23%)19/31 (61%)352016

Trener: Andrzej Urban

Komisarz: Grzegorz Ziemblicki
Sędziowie: Tomasz Langowski, Michał Chrakowiecki, Tomasz Trybalski


Centrum informacji o koszykarskiej Legii




Komentarze (2)

grzesiek - 28 minut temu, *.centertel.pl

Piękna gra, na prawdę nie ma się do czego przyczepić. Tass rośnie w formę chyba, pięknie zbiera piłki i dobija nietrafione rzuty kolegów. Shungu ładnie rozgrywa. Delikatny minus za słabą skuteczność rzutową znowu. Kolenda znakomity mecz.
Ranula pięknie to ułożył. Dream team. 😎

hdp8@wp.pl - 37 minut temu, *.play.pl

Pięknie - oby piłkarze też jutro pokonali Łacha

