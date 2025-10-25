Legia Warszawa 98-89 Stal Ostrów Wielkopolski
W meczu 5. kolejki PLK koszykarze Legii Warszawa wygrali ze Stalą Ostrów Wielkopolski 98-89. Podopieczni Heiko Rannuli z kompletem 4 zwycięstw prowadzą w ligowej tabeli.
Kolejne spotkanie legioniści rozegrają 1 listopada z Anwilem Włocławek.
PLK: Legia Warszawa 98-89 Stal Ostrów Wielkopolski
Kwarty: 27-26, 21-18, 26-18, 24-27
Legia Warszawa
|nr
|zawodnik
|minuty
|punkty
|rzuty z akcji
|za 2 punkty
|za 3 punkty
|za 1 punkt
|zbiórki
|asysty
|faule
|0
|J. Graves
|30:59
|19
|8/17 (47%)
|5/10 (50%)
|3/7 (42%)
|9
|4
|3
|1
|B. Czapla
|1:05
|0
|0
|0
|0
|3
|A. Pluta
|32:05
|17
|6/11 (54%)
|3/4 (75%)
|3/7 (42%)
|2/4 (50%)
|1
|8
|2
|5
|W. Tomaszewski
|3:10
|0
|0/1 (0%)
|0/1 (0%)
|0
|1
|0
|11
|B. Shungu
|20:40
|7
|2/9 (22%)
|1/5 (20%)
|1/4 (25%)
|2/2 (100%)
|2
|1
|1
|13
|M. Tass
|25:35
|10
|4/7 (57%)
|4/6 (66%)
|0/1 (0%)
|2/2 (100%)
|7
|2
|3
|15
|O. Siliņš
|22:28
|9
|3/8 (37%)
|0/1 (0%)
|3/7 (42%)
|4
|2
|1
|23
|M. Kolenda
|25:54
|16
|6/8 (75%)
|2/2 (100%)
|4/6 (66%)
|3
|1
|2
|32
|M. Wilczek
|4:53
|7
|3/3 (100%)
|2/2 (100%)
|1/1 (100%)
|1
|0
|2
|40
|S. Hunter
|14:25
|4
|2/2 (100%)
|2/2 (100%)
|0/1 (0%)
|4
|1
|4
|42
|C. Ponsar
|18:46
|9
|4/8 (50%)
|4/6 (66%)
|0/2 (0%)
|1/2 (50%)
|7
|4
|4
|Suma
|98
|38/74 (51%)
|23/38 (60%)
|15/36 (41%)
|7/11 (63%)
|44
|24
|22
Trener: Heiko Rannula
Stal Ostrów Wielkopolski
|nr
|zawodnik
|minuty
|punkty
|rzuty z akcji
|za 2 punkty
|za 3 punkty
|za 1 punkt
|zbiórki
|asysty
|faule
|2
|L. Sakota
|24:27
|8
|3/6 (50%)
|3/4 (75%)
|0/2 (0%)
|2/2 (100%)
|4
|6
|5
|5
|M. Mejeris
|34:29
|14
|4/10 (40%)
|4/10 (40%)
|6/10 (60%)
|6
|1
|2
|8
|N. Czoska
|0:00
|0
|0
|0
|0
|9
|D. Gołębiowski
|26:56
|11
|4/12 (33%)
|4/7 (57%)
|0/5 (0%)
|3/4 (75%)
|1
|1
|0
|10
|A. Brzović
|11:38
|4
|2/4 (50%)
|2/3 (66%)
|0/1 (0%)
|3
|1
|1
|11
|A. Smektała
|0:00
|0
|0
|0
|0
|13
|Q. Jackson
|27:07
|16
|7/9 (77%)
|7/7 (100%)
|0/2 (0%)
|2/5 (40%)
|4
|4
|1
|22
|D. Laster Jr
|28:46
|9
|4/12 (33%)
|3/5 (60%)
|1/7 (14%)
|4
|0
|1
|23
|J. Rutecki
|1:52
|3
|1/2 (50%)
|1/2 (50%)
|0
|0
|0
|33
|T. Gibson
|32:35
|19
|6/11 (54%)
|3/6 (50%)
|3/5 (60%)
|4/7 (57%)
|8
|3
|4
|55
|M. Pluta
|12:10
|5
|1/2 (50%)
|1/2 (50%)
|2/3 (66%)
|0
|4
|2
|Suma
|89
|32/68 (47%)
|26/42 (61%)
|6/26 (23%)
|19/31 (61%)
|35
|20
|16
Trener: Andrzej Urban
Komisarz: Grzegorz Ziemblicki
Sędziowie: Tomasz Langowski, Michał Chrakowiecki, Tomasz Trybalski
