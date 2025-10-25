Futsal

Legia Warszawa 4-10 Eurobus Przemyśl

Sobota, 25 października 2025 r. 19:23 Redakcja, źródło: Legionisci.com

W meczu 9. kolejki Futsal Ekstraklasy Legia Warszawa przegrała z liderem, Eurobusem Przemyśl 4-10. Do przerwy legioniści przegrywali 1-7. W spotkaniu wystąpił wracający do drużyny Rui Pinto. Zawodników Legii wspierała liczna grupa fanów, a Dobrzy Ludzie przygotowali bardzo efektowną oprawę. Kolejne spotkanie legioniści rozegrają 2 listopada o godz. 16, na wyjeździe z We-Metem Futsal Club Kamienica Królewska.





Już w 2. minucie goście wyszli na prowadzenie. Jarosław Łebid skutecznie przeniósł piłkę nad interweniującym Tomaszem Warszawskim i posłał ją w samo okienko bramki Legii. W 5. minucie mieliśmy pierwsze uderzenie Legii na bramkę. To jednak goście zanotowali drugie trafienie. Najpierw piłka trafiła w poprzeczkę, a przy dobitce Artema Fareniuka golkiper Legii był bezradny. 30 sekund później było już 3-0 po tym jak Rostysław Semenczenko posłał piłkę obok Warszawskiego. Legioniści zupełnie nie radzili sobie w tym spotkaniu w defensywie i szybko stracili kolejne 3 gole. W odpowiedzi Mykyta Storożuk znalazł się sam przed bramką gości, ale świetnie obronił Roman Kołtok. Na 12 sekund przed końcem pierwszej połowy Legia zdobyła bramkę na 1-7.





W 23. minucie Eric Sylla nieco zmniejszył rozmiary porażki, a w 26. minucie sędzia podyktował rzut karny dla Legii. Do piłki podszedł Hugo Alves i pewnie pokonał bramkarza. W 27. minucie kolejne trafienie dla zespołu gości zdobył Łebid. Wydawało się, że legioniści nieco się podnieśli i podjęli walkę, jednak Leo Santana zdobył 9. bramkę. Na 4-9 w 36. minucie z bliskiej odległości trafił Eric Sylla po bardzo ładnej zespołowej akcji. Na 4 minuty przed końcem Legia wycofała bramkarza. To poskutkowało stratą kolejnej bramki.





Legia Warszawa 4-10 (1-7) Eurobus Przemyśl

0-1 - 1:17 Jarosław Łebid

0-2 - 5:52 Artem Fareniuk

0-3 - 6:20 Rostysław Semenczenko

0-4 - 7:13 Nazar Szwed

0-5 - 12:34 Nazar Szwed

0-6 - 14:14 Henrique Diniz De Souza

0-7 - 15:32 Ruben Santos

1-7 - 19:48 Hugo Alves

2-7 - 22:59 Eric Sylla

3-7 - 25:23 Hugo Alves

3-8 - 26:57 Jarosław Łebid

3-9 - 30:53 Leo Santana

4-9 - 35:15 Eric Sylla

4-10 - 28:46 Danyił Abakszyn





Legia: 16. Tomasz Warszawski, 9. Eric Sylla, 22. Henri Alamikkotervo, 23. Luca Priori, 25. Jarosław Żmijewskij

rezerwa: 18. Michał Sobków, 2. Sawa Łutaj, 5. Mykyta Storożuk, 7. Piotr Makowski, 10. Rui Pinto, 13. Mykyta Możejko, 14. Hugo Alves, 20. Władysław Tkaczenko, 21. Oskar Szczepański





Eurobus: 12. Roman Kołtok, 9. Artem Fareniuk, 29. Nazar Szwed, 13. Jarosław Łebid, 88. Rostysław Semenczenko

rezerwa: 19. Krzysztof Iwanek, 4. Leo Santana, 7. Tiago Correia, 11. Henrique Diniz De Souza, 23. Oskar Dmochewicz, 38. Ruben Santos, 44. Hrihorij Zanko, 78. Danyił Abakszyn





żółte kartki: Priori





