Wyniki 9. kolejki Ekstraklasy
Redakcja, źródło: Legionisci.com
W weekend rozegrano mecze 9. kolejki Futsal Ekstraklasy. Na czele tabeli plasuje się Eurobus Przemyśl. Legia zajmuje aktualnie 10. miejsce.
9. kolejka:
Ruch Chorzów Futsal 0-7 Futsal Leszno
AZS UŚ Katowice 1-7 Piast Gliwice
Legia Warszawa 4-10 (1-7) Eurobus Przemyśl
FC Toruń 2-1 (1-1) BSF Bochnia
Constract Lubawa 9-0 (3-0) Dreman Opole Komprachcice
Śląsk Wrocław 5-5 (2-3) Widzew Łódź
Futsal Świecie 3-1 (0-1) We-Met Futsal Club Kamienica Królewska
Rekord Bielsko-Biała 2-2 (0-1) Red Dragons Pniewy
Terminarz i wyniki
Tabela Ekstraklasy
