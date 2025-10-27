Wyniki 5. kolejki PLK: Legia i Trefl niepokonani
Tylko dwie drużyny zachowały status niepokonanych po czterech ligowych spotkaniach. Legia Warszawa poradziła sobie ze Stalą Ostrów Wielkopolski, która czeka na pierwszą wygraną. Natomiast Trefl Sopot kontrolował przebieg spotkania z Górnikiem Wałbrzych do samego końca. Anwil Włocławek nie zdołał odrobić strat w rywalizacji z Kingiem Szczecin przegrywając nieznacznie. Arka Gdynia uległa Śląskowi we Wrocławiu.
Wyniki 5. kolejki PLK
Miasto Szkła Krosno 81-88 (31-14, 19-27, 17-21, 14-26) Twarde Pierniki Toruń
Czarni Słupsk 98-72 (27-15, 24-23, 18-21, 29-13) Start Lublin
Śląsk Wrocław 87-68 (22-19, 26-19, 20-22, 19-8) Arka Gdynia
Legia Warszawa 98-89 (27-26, 21-18, 26-18, 24-27) Stal Ostrów Wielkopolski
Anwil Włocławek 92-94 (14-18, 29-29, 22-31, 27-16) King Szczecin
Trefl Sopot 84-77 (19-15, 20-14, 19-19, 26-29) Górnik Wałbrzych
Zastal Zielona Góra 82-70 (13-17, 23-16, 20-16, 26-21) MKS Dąbrowa Górnicza
GTK Gliwice 88-82 (15-26, 28-22, 25-15, 20-19) Dziki Warszawa
