fot. Maciek Gronau
REKLAMA
REKLAMA
więcej filmów

Wyniki 5. kolejki PLK: Legia i Trefl niepokonani

Fumen, źródło: Legionisci.com

Tylko dwie drużyny zachowały status niepokonanych po czterech ligowych spotkaniach. Legia Warszawa poradziła sobie ze Stalą Ostrów Wielkopolski, która czeka na pierwszą wygraną. Natomiast Trefl Sopot kontrolował przebieg spotkania z Górnikiem Wałbrzych do samego końca. Anwil Włocławek nie zdołał odrobić strat w rywalizacji z Kingiem Szczecin przegrywając nieznacznie. Arka Gdynia uległa Śląskowi we Wrocławiu.



Wyniki 5. kolejki PLK

Miasto Szkła Krosno 81-88 (31-14, 19-27, 17-21, 14-26) Twarde Pierniki Toruń

Czarni Słupsk 98-72 (27-15, 24-23, 18-21, 29-13) Start Lublin

Śląsk Wrocław 87-68 (22-19, 26-19, 20-22, 19-8) Arka Gdynia

Legia Warszawa 98-89 (27-26, 21-18, 26-18, 24-27) Stal Ostrów Wielkopolski

Anwil Włocławek 92-94 (14-18, 29-29, 22-31, 27-16) King Szczecin

Trefl Sopot 84-77 (19-15, 20-14, 19-19, 26-29) Górnik Wałbrzych

Zastal Zielona Góra 82-70 (13-17, 23-16, 20-16, 26-21) MKS Dąbrowa Górnicza

GTK Gliwice 88-82 (15-26, 28-22, 25-15, 20-19) Dziki Warszawa




tagi:
+dodaj komentarz
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (0)

+dodaj komentarz
🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

REKLAMA
Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
© 1999-2025 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.