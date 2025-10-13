fot. Woytek / Legionisci.com
REKLAMA
REKLAMA
więcej filmów

Zwroty za czarter do Armenii

Bodziach, źródło: Legionisci.com

Osoby, które zapisywały się na czarter do Erywania, na wyjazdowy mecz Legii w Lidze Konferencji, mogą odbierać wpłacone pieniądze w POK przy Łazienkowskiej 3 od dzisiaj do najbliższego piątku, w godzinach pracy POK, tj. 11:00 - 19:00. 



Do odbioru środków konieczny jest voucher otrzymany przy zapisach.




tagi:
REKLAMA
REKLAMA
© 1999-2025 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.