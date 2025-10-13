Zwroty za czarter do Armenii
Bodziach, źródło: Legionisci.com
Osoby, które zapisywały się na czarter do Erywania, na wyjazdowy mecz Legii w Lidze Konferencji, mogą odbierać wpłacone pieniądze w POK przy Łazienkowskiej 3 od dzisiaj do najbliższego piątku, w godzinach pracy POK, tj. 11:00 - 19:00.
Do odbioru środków konieczny jest voucher otrzymany przy zapisach.
Korzystasz z Telegrama?
Subskrybuj kanał Legionisci.com i bądź na bieżąco!
https://t.me/legioniscicom
Subskrybuj kanał Legionisci.com i bądź na bieżąco!
https://t.me/legioniscicom
tagi: Legia Warszawa czarter