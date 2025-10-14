fot. Mishka / Legionisci.com
Bilety na mecze z Lechem i Pogonią

Redakcja, źródło: Legionisci.com

26 października o godzinie 20:15 Legia Warszawa zagra na własnym stadionie spotkanie 13. kolejki Ekstraklasy z Lechem Poznań. Z kolei 30 października o godz. 21:00 Legia zmierzy się w ramach 1/16 finału Pucharu Polski z Pogonią Szczecin. Rozpoczęła się sprzedaż biletów na oba mecze. Wejściówki mogą odbierać także posiadacze Subskrypcji na Legię, a posiadacze karnetów mogą rezerwować bilety dla bliskich i znajomych.




KUP BILET NA MECZE Z LECHEM I POGONIĄ 


Kasy przy ul. Łazienkowskiej 3 są czynne od poniedziałku do piątku w godz. 11:00 - 19:00, w soboty w godz. 10:00 - 17:00, a także w niedziele handlowe w godz. 10:00 - 16:00, natomiast w dniu meczu od godz. 10:00 do rozpoczęcia II połowy spotkania. W razie pytań prosimy o kontakt z Punktem Obsługi Kibica.


Bilety na mecz z Lechem


Na mecz z Lechem Poznań sprzedaż odbywa się w 4 etapach. W każdym z nich cena biletu będzie inna. Szczegóły w cenniku poniżej. 
- etap 1: do 16.10 do godz. 15:30
- etap 2: do 20.10 do godz. 15:30
- etap 3: do 23.10 do godz. 15:30
- etap 4: od 23.10 od godz. 15:30


Bilety na mecz z Pogonią


Na mecz z Pogonią Szczecin niższe ceny obowiązują do 23.10 do godziny 15:30.


bilety cennik Lech Poznań
fot. Legia Warszawa

bilety cennik Pogoń Szczecin
fot. Legia Warszawa





Komentarze (7)

Andrew - 3 minuty temu, *.play.pl

Na jakim etapie sprzedaży posiadacz subskrypcji będzie mógł kupić bilet dla znajomego?

odpowiedz
majusL@legionista.com - 16 minut temu, *.centertel.pl

90 PLN za mecz z Lechem?? Jasne!! 90 PLN płaciłem za mecz z Napoli.

odpowiedz
Kamil - 24 minuty temu, *.mrsn.at

Dzieci do ilu lat wchodzą za darmo ? Trzeba rezerwować bilet czy wchodzą na dowód ?

odpowiedz
L - 29 minut temu, *.play.pl

Ta cena niby promocyjna to i tak wyzsza niz na ligowy mecz z Jagiellonią, czy Pogonią wiec co to za promocja? Taka powinna byc normalna cena. Juz wystarczajaco kasa zostala zdarta na pucharach. Widze 2 opcje. Niech juz te ceny na ligowe klasyki beda wyzsze niz na pozostale ale za to nizsze na puchary, zeby nie bylo roznicy sugerujacej, ze mecze w pucharach sa 2 razy wazniejsze, albo jak na puchary zostaly juz wywindowane to nie robic nie wiadomo jakich na klasyki, a tu wszystko na odwrot.

Tymczasem bilety na dobry mecz w PP tanie niemal jak na sparing. O co tu chodzi? Dlaczego nagle na PP tak niskie ceny jak rywal jest wymagajacy?

Nic to nie da, bo w pucharach dalej bedzie frekwencyjna katastrofa, zwlaszcza na meczu z Lincolnem. Wstyd. Typowa Legia. Najpierw robi robote, że stadion robi sold outy co mecz, w nastepnym sezonie robi wszystko zeby obrzydzic kibicowi przychodzenie na mecz. Po co utrzymac to co bylo dobre, lepiej bylo zaj*** takie ceny, że sold out bedzie czyms wyjatkowym.

odpowiedz
Emeryt - 31 minut temu, *.play.pl

Na Pogoń karnetowicze kupują jak wszyscy czy są jakieś promocje.

odpowiedz
Mądrala 0.7 - 20 minut temu, *.net.pl

@Emeryt: karnetowmcze maja w ramach karnetu bilet

odpowiedz
Karo(L) - 37 minut temu, *.centertel.pl

Ceny na łacha dramat, nie zdziwię się jak nie będzie kompletu...

odpowiedz
