Bilety na mecze z Lechem i Pogonią

Wtorek, 14 października 2025 r. 16:12 Redakcja, źródło: Legionisci.com

26 października o godzinie 20:15 Legia Warszawa zagra na własnym stadionie spotkanie 13. kolejki Ekstraklasy z Lechem Poznań. Z kolei 30 października o godz. 21:00 Legia zmierzy się w ramach 1/16 finału Pucharu Polski z Pogonią Szczecin. Rozpoczęła się sprzedaż biletów na oba mecze. Wejściówki mogą odbierać także posiadacze Subskrypcji na Legię, a posiadacze karnetów mogą rezerwować bilety dla bliskich i znajomych.





KUP BILET NA MECZE Z LECHEM I POGONIĄ





Kasy przy ul. Łazienkowskiej 3 są czynne od poniedziałku do piątku w godz. 11:00 - 19:00, w soboty w godz. 10:00 - 17:00, a także w niedziele handlowe w godz. 10:00 - 16:00, natomiast w dniu meczu od godz. 10:00 do rozpoczęcia II połowy spotkania. W razie pytań prosimy o kontakt z Punktem Obsługi Kibica.





Bilety na mecz z Lechem



Na mecz z Lechem Poznań sprzedaż odbywa się w 4 etapach. W każdym z nich cena biletu będzie inna. Szczegóły w cenniku poniżej.

- etap 1: do 16.10 do godz. 15:30

- etap 2: do 20.10 do godz. 15:30

- etap 3: do 23.10 do godz. 15:30

- etap 4: od 23.10 od godz. 15:30







Bilety na mecz z Pogonią



Na mecz z Pogonią Szczecin niższe ceny obowiązują do 23.10 do godziny 15:30.







fot. Legia Warszawa



fot. Legia Warszawa







