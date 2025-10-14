Bilety na mecze z Lechem i Pogonią
26 października o godzinie 20:15 Legia Warszawa zagra na własnym stadionie spotkanie 13. kolejki Ekstraklasy z Lechem Poznań. Z kolei 30 października o godz. 21:00 Legia zmierzy się w ramach 1/16 finału Pucharu Polski z Pogonią Szczecin. Rozpoczęła się sprzedaż biletów na oba mecze. Wejściówki mogą odbierać także posiadacze Subskrypcji na Legię, a posiadacze karnetów mogą rezerwować bilety dla bliskich i znajomych.
KUP BILET NA MECZE Z LECHEM I POGONIĄ
Kasy przy ul. Łazienkowskiej 3 są czynne od poniedziałku do piątku w godz. 11:00 - 19:00, w soboty w godz. 10:00 - 17:00, a także w niedziele handlowe w godz. 10:00 - 16:00, natomiast w dniu meczu od godz. 10:00 do rozpoczęcia II połowy spotkania. W razie pytań prosimy o kontakt z Punktem Obsługi Kibica.
Bilety na mecz z Lechem
Na mecz z Lechem Poznań sprzedaż odbywa się w 4 etapach. W każdym z nich cena biletu będzie inna. Szczegóły w cenniku poniżej.
- etap 1: do 16.10 do godz. 15:30
- etap 2: do 20.10 do godz. 15:30
- etap 3: do 23.10 do godz. 15:30
- etap 4: od 23.10 od godz. 15:30
Bilety na mecz z Pogonią
Na mecz z Pogonią Szczecin niższe ceny obowiązują do 23.10 do godziny 15:30.
