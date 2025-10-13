Młodzież: mecze weekendowe (11-12.10)

Poniedziałek, 13 października 2025 r. 09:06 źródło: Legionisci.com

Najstarsze drużyny Akademii tym razem pauzowały z uwagi na zgrupowania reprezentacji młodzieżowych. Legia U15 po ciekawym meczu pokonała 3-0 Varsovię, a Legia U14 pokonała Broń Radom w Ekstralidze U15. W 1 lidze okr. U15 zespół LSS wygrał 2-0 z Legionovią. Pozostałe najstarsze roczniki LSS walczyły bez powodzenia. Legia U13 dobrze zaprezentowała się w meczu z Escolą. Grały też młodsze roczniki Akademii i LSS.

AP Żyrardowianka Żyrardów '08 5-2(3-2) LSS U18

Gole:

1-0 10 min. Tobiasz Wiśniewski

2-0 23 min. Fabian Frąc

2-1 31 min. Jakub Drzazga

3-1 36 min. Karol Kakietek

3-2 45+1 min. Kamil Więch

4-2 79 min. Maksymilian Czarnecki

5-2 83 min. Krzysztof Rogoziński





Legia Soccer Schools: Hubert Lomankiewicz [09] - Hryhorij Sydorenko (80' Jakub Skonieczny), Nikodem Skibiński, Patryk Ciborowski, Yehor Steskov [09], Fabian Radziński Ż, Dominik Rakowiecki, Lucjan Napieralski, Kamil Więch, Jakub Rzępołuch (35' Dmytro Lytowczenko), Jakub Drzazga (Kpt) Ż. Rezerwa: Aleksander Dworski [09]

Trener: Rafał Wajman, II trener: Robert Kurasiewicz





1 liga okr. U17 (2019 i mł.): PKS Radość '09 5-3(4-2) Legia LSS U17





Po zeszłotygodniowym zwycięstwie legioniści liczyli na przedłużenie serii, jednak tym razem, mimo zaciętej walki nie zdołali wywieźć z boiska gospodarzy choćby punktu.





CLJ U15 (2011 i mł.) Legia Warszawa U15 3-0 (1-0) UKS Varsovia

Gole:

1-0 19 min. Fryderyk Paprocki (as. Marcin Kośmiński)

2-0 41 min. Szymon Traczykowski (as. Wojciech Kuś)

3-0 43 min. Wojciech Kuś (as. Szymon Traczykowski)





Strzały (10-80'): Legia 15(9) - Varsovia 3 (2)





Legia: Jan Nowicki - Szymon Piegat, Tytus Mendakiewicz, Cyprian Lipiński (78' Stanisław Głębowski), Aleksander Dąbrowski - Jan Kaczorowski (73' Karol Konieczny), Filip Reszka (55' Kajetan Zaliwski), Wojciech Kuś (66' Antoni Kośmider) - Kacper Kwiatkowski (66' Stanisław Maisiuk), Fryderyk Paprocki (59' Mikołaj Ćwikilewicz), Marcin Kośmiński (41' Szymon Traczykowski [12])

Trener: Jakub Zapaśnik, II trener: Kacper Malicki, Tomasz Ligudziński





Ekstraliga U15 (2011 i mł.): Broń Radom U15 1-4(0-2) Legia U14

Gole:

0-1 24 min. Krzysztof Opanowski (as. Nikodem Staroń)

0-2 39 min. Bartłomiej Cząstka (as. Nikodem Staroń)

0-3 47 min. Natan Turniak

1-3 57 min. Kacper Lis

1-4 79 min. Natan Turniak (as. Aleksander Rybka)





Legia: Julian Onyszko, Adam Dobrowolski - Antoni Strąk, Jakub Kruk, Karol Grzyb, Oskar Matusiewicz, Krzysztof Opanowski, Filip Jasiński, Igor Arkuszewski - Nikodem Staroń, Bartłomiej Cząstka, Karol Szczepek, Aleksander Kocot, Aleksander Rybka, Oskar Marzec, Łukasz Stankiewicz, Natan Turniak, Adam Smoła

Trener: Wojciech Marczyk, II trener: Maciej Kokosza, Adrian Wojtysiak





1 liga okr. U15 (2011 i mł.): Legionovia Legionowo '11 0-2 (0-1) Legia LSS U15

Gole:

0-1 6 min. Aleksy Brzyski

0-2 57 min. Radosław Sapała





Legia Soccer Schools: Ignacy Smoter - Jonatan Pol Ż, Maksym Boguszewski, Jakub Wierzbicki, Kacper Materski, Przemysław Gawryluk Ż, Sebastian Karpiński, Łukasz Bilicki, Marcel Konieczny, Franek Nwolisa, Aleksy Brzyski oraz (zmiany hokejowe): Radosław Sapała, Alex Paćko, Szymon Kozioł

Trener: drużynę prowadził dziś trener Tomasz Nagórny





1 liga okr. U14 (2012 i mł.): Legia LSS U14 0-3(0-0) ZWAR II Międzylesie '12

Gole:

0-1 70 min. Marcel Gurniak

0-2 75 min. Bartosz Tyszkiewicz

0-3 77 min. Sebastian Pióro





Legia Soccer Schools: Wojciech Kołodziej - Filip Bryja, Zdzisław Kinasiewicz, Antoni Brociek, Jakub Bujalski, Mikołaj Dmitrowicz, Michał Walczuk, Maciej Dziankowski, Hugo Tatarnikov, Daniil Liaushuk, Ksawery Płachecki oraz: Szymon Sawa, Franciszek Faryniarz, Jakub Opieczyński, Aleksander Pyzel [13], Filip Lewicki, Karol Frelikowski

Trener: Patryk Sadowski, II trener: Karol Kaźmierski





1 liga U13 (2013 i mł.): Escola Varsovia U13A - Legia Warszawa U13





Strzały (celne): Escola 10(5) - Legia 25(15)





Legia: Jakub Tkaczyk, Antoni Kulpiński - Szymon Płoński, Kostiantin Yushkavets, Konstanty Leonkiewicz, Maksymilian Pająk, Antoni Adamkiewicz, Oliwier Siuda, Leon Gańko, Szymon Chodkowski, Michael Oyedele, Piotr Nowotka, Adam Rymszo, Olek Cwyl

Trener: Sebastian Kowalski, II trener: Jakub Drzewiecki





Mecz na szczycie I ligi U13 znowu przyniósł sporo emocji, chyba nawet wyższy poziom niż w pierwszym meczu. Dobry początek gospodarzy, którzy byli o centymetry od gola (piłka chyba nawet przekroczyła linię bramkową po odbiciu się od poprzeczki), potem jednak inicjatywę odzyskała Legia. W 2. połowie, po mocnym wejściu w grę Legii, potem ķilka dobrych okazji mieli goście, ale ostatnie 25 minut znowu dla Legii, która powtarzając formułę z pierwszego meczu, wysoko i skutecznie odbierała piłkę gospodarzom, tworząc sobie dogodne sytuacje bramkowe. Popisowy mecz legionistów, choć i Escola zaprezentowała się lepiej niż w meczu wrześniowym, nawet jeżeli wynik tego całkiem nie sugeruje.





Sparing U12 (2014 i mł.): Legia U12 - Hutnik Kraków U12





Legia: Antoni Okrzejski, Stanisław Czajka - Bronisław Partyka, Igor Czaja, Julian Kusak, Jan Golański, Jan Kordek, Szymon Kurzela [15], Stefan Wang, Aleksander Kukla, Diego Koral, Filip Kubieniec

Trener: Szymon Lesiakowski, II trener: Bartłomiej Frączek





Liga U12, gr. 12 (2014 i mł.): Polonia Warszawa U12 - Legia LSS U12





Podobnie jak w pierwszym meczu, spotkanie było bardzo zacięte, a wynik "na styku" do ostatnich minut, choć tym razem to poloniści zaczęli lepiej. Emocji nie brakowało, może nawet było ich aż za wiele. Po sobotnim spotkaniu można powiedzieć, że liga będzie ciekawa do samego końca rundy, a w kwestii awansu od barażu o 1 ligę (wchodzi zwycięzca grupy) nic nie jest jeszcze przesądzone.





Liga U12, gr. 8 (2014 i mł.): Legia U11 - KS Halinów U12

Niestety, spotkanie nie odbyło się. Ekipa Legii jakąkolwiek informację (goście nie zdołali zebrać 9-osobowego składu) otrzymała dopiero w momencie planowanego rozpoczęcia meczu. Przyczyną zapewne były choroby, które przy tej pogodzie zaczynają dziesiątkować drużyny, ale zapewne i wynik pierwszego spotkania nie zachęcał do "powtórki"...





Sparing U11 (2015 i mł.): Legia Warszawa U11 - ŁKS Łódź 2015





Strzały (celne) - boisko A: Legia 76 (52) - ŁKS 10(5)





Legia: Szymon Giera, Antoni Sroczyński, Ksawery Lewandowski, Tymon Obierak, Szymon Kurzela, Eryk Cybulski, Aleksander Gorzelnik, Iwo Pawelczak, Stanisław Bratos, Bruno Królik - Oliwier Krawczyński, Andrzej Regulski-Lokanga, Karol Giera, Cezary Kuś, Oskar Sarna, Maksymilian Długopolski, Antoni Kret, Dawid Kłak, Jan Woźniak, Michał Sadoch

trener: Łukasz Listwan, II trener: Łukasz Wawer





Sparingi z ŁKS 2015 zawsze były ciekawymi, całkiem zaciętymi pojedynkami. Dziś na początku było podobnie, na boisku A po 10' goście nawet prowadzili, potem jednak Legia przejęła mocno inicjatywę, nie oddając jej już do końca meczu. Na boisku B pojedynek był jednostronny, co jest o tyle ciekawe, że jeszcze w marcu oba składy toczyły zacięte boje.





Sparing U10 (2016 i mł.): Legia Warszawa U10 - ŁKS Łódź 2016





Strzały (celne) - IV kwarta: Legia 11(5) - ŁKS 11 (6)





Grano 4x20 minut. Ciekawy, zacięty mecz, z lekką przewagą legionistów, ale łodzianie też pokazali się z naprawdę niezłej strony.





Legia: Jerzy Kośnik, gracz testowany, Jerzy Omelczuk, Mikołaj Śliwiński, Jakub Kotlimowski, Leon Rymszo, Maksymilian Duleba, gracz klubu partnerskiego, Piotr Górak.

Trener: Maciej Auguściński, II trener: Filip Jadacki, Aleksander Waniek

dodatkowo: Jakub Kotlimowski, Olaf Olaś, Jerzy Kośnik i Piotr Górak znaleźli się w kadrze na mecz ligowy U10 z UKS Irzyk 2016, gdzie większość składu stanowili jednak zawodnicy z kadry drużyny U9.



