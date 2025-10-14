Żeglarstwo

Brąz Pawluka na MP kl. Moth, Szydłowski z PP kl. Finn

Wtorek, 14 października 2025 r. 08:41 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Na Zalewie Zegrzyńskim rozegrane zostały mistrzostwa Polski w żeglarskiej klasoe Moth, w których brązowy medal wywalczył zawodnik Legii - Kuba Pawluk. W klasie Finn odbyły się zawody Pucharu Polski, w których Bartosz Szydłowski zajął drugie miejsce, pieczętując wygraną w klasyfikacji generalnej cyklu PP, składającego się z dziesięciu zawodów. To jego bardzo udany sezon, bo został też mistrzem Polski w klasie Finn.

W Pucharze Polski kl. Nautica 450 nie wygrali Łukasz i Krzysztof Maksymowiczowi, a to dlatego, że wystartowali jedynie pierwszego dnia rywalizacji. Ostatecznie zostali sklasyfikowani na szóstym miejscu.



W klasie Europa, Milena Maciuszko zajęła 15. miejsce w zawodach Pucharu Polski.



MP kl. Moth: 3. Jakub Pawluk, 4. Daniel Gaw, 5. Mateusz Szweda, 6. Maciej Żabolicki, 6. Jakub Tomczyński, 6. Maciej Barański, 6. Anna Weinzieher









