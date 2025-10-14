Ostatnie wyniki hokeistów Legii
Hokeiści Legii rozegrali w ostatni weekend spotkania ligowe w różnych kategoriach wiekowych. Najmłodsi legioniści z kolei brali udział w turnieju w Dębicy. Poniżej przedstawiamy komplet wyników oraz krótkie relacje.
JUNIOR (Centralna Liga Juniorów):
Sokoły Toruń 14-0 (4-0, 2-0, 8-0) AH Legia
Skład: J.Opiłowski, N.Ryzhy - S.Laskus, M.Szymczak, P.Podrażka, S.Chmielewski, Y.Shyshliuk, M.Huretski, M.Birulin, T.Wiśniewski, I.Malchyk, A.Jurek, S.Shcherbatiuk, B.Baj.
Najlepszy zawodnik meczu - Julian Opiłowski.
JUNIOR MŁODSZY:
AH Legia 2-10 KTH Krynica
Bramki: Denis Sydorov, Dima Gladkyy
AH Legia 2-10 KTH Krynica
Bramki: Antoni Bejnarowicz, Tymon Wiśniewski
Kolejne zebrane doświadczenie naszych zawodników w lidze juniora młodszego. Mocna drużyna KTH Krynica, grająca również w lidze słowackiej była naprawdę bardzo wymagającym rywalem. Zawodnicy przez długi czas dotrzymywali kroku kryniczanom, grając ambitnie i z poświęceniem, jednak długa ławka przyjezdnych i ich gra na cztery piątki miała decydujące znaczenie. Byliśmy świadkami wielu udanych interwencji bramkarzy i składnych akcji naszych zawodników. Przy lepszej skuteczności zespołu wynik byłby z pewnością znacznie korzystniejszy dla AH Legia.
MINI HOKEJ:
Wyniki drużyn AH Legia na turnieju w Dębicy:
AH Legia I - Niedźwiadki Sanok 1-3, 2-1
AH Legia I - KH Dębica 2-5, 0-1
AH Legia I - MMKS Podhale Nowy Targ 3-5, 3-2
AH Legia II - Niedźwiadki Sanok 4-3, 10-4
AH Legia II - KH Dębica 5-1, 2-2
AH Legia II - MMKS Podhale Nowy Targ 1-2, 2-2
Turniej w Dębicy był wspaniałym doświadczeniem dla naszych zawodników z grup mini hokeja. W meczach reprezentowali AH Legia zawodnicy z podstawowego składu, swoją szansę na pokazanie się mieli także zawodnicy początkujący, jak i mini hokej II. Każdy zostawił na lodowisku serce, dając z siebie wszystko, ambitnie walcząc o jak najlepszy wynik dla drużyny. Determinacja do walki o każdy krążek była naprawdę budująca. Nie było narzekania, czy pretensji, co najważniejsze wszyscy się wspierali jak prawdziwa drużyna. Każda kolejna zmiana była gotowa i czekała przy linii na swoją kolej już 10-15 sekund przed syreną, wszyscy gotowi do walki i poświęcenia.
Wielkie gratulacje dla młodych adeptów hokeja z AH Legia. To był bardzo ciekawy, ale jednocześnie ciężki turniej. W Dębicy grało się po czterech zawodników w polu + bramkarz. Graliśmy jedynie na dwie zmiany, ale mimo wszystko podołaliśmy wyzwaniu. Tym większe brawa dla drużyny i każdego zawodnika z osobna. Obie nasze drużyny dały naprawdę świetnie radę. Najlepiej świadczą o tym wyniki. To była prawdziwa uczta hokeja. Młodzi adepci Akademii Hokejowej byli szczęśliwi, zadowoleni z możliwości reprezentowania AH Legia. Jazda na łyżwach zrobiła różnicę, narzucaliśmy dzięki temu długimi fragmentami rywalom swoje warunki. Mamy wspaniałą pierwszą czwórkę, dobrą i stabilną drugą i świetne zaplecze. BudujeMY się i z treningu na trening, z meczu na mecz idziemy po swoje.
