Ostatnie wyniki hokeistów Legii

Wtorek, 14 października 2025 r. 09:09 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Hokeiści Legii rozegrali w ostatni weekend spotkania ligowe w różnych kategoriach wiekowych. Najmłodsi legioniści z kolei brali udział w turnieju w Dębicy. Poniżej przedstawiamy komplet wyników oraz krótkie relacje.

JUNIOR (Centralna Liga Juniorów):



Sokoły Toruń 14-0 (4-0, 2-0, 8-0) AH Legia

Skład: J.Opiłowski, N.Ryzhy - S.Laskus, M.Szymczak, P.Podrażka, S.Chmielewski, Y.Shyshliuk, M.Huretski, M.Birulin, T.Wiśniewski, I.Malchyk, A.Jurek, S.Shcherbatiuk, B.Baj.

Najlepszy zawodnik meczu - Julian Opiłowski.



JUNIOR MŁODSZY:



AH Legia 2-10 KTH Krynica

Bramki: Denis Sydorov, Dima Gladkyy



AH Legia 2-10 KTH Krynica

Bramki: Antoni Bejnarowicz, Tymon Wiśniewski



Kolejne zebrane doświadczenie naszych zawodników w lidze juniora młodszego. Mocna drużyna KTH Krynica, grająca również w lidze słowackiej była naprawdę bardzo wymagającym rywalem. Zawodnicy przez długi czas dotrzymywali kroku kryniczanom, grając ambitnie i z poświęceniem, jednak długa ławka przyjezdnych i ich gra na cztery piątki miała decydujące znaczenie. Byliśmy świadkami wielu udanych interwencji bramkarzy i składnych akcji naszych zawodników. Przy lepszej skuteczności zespołu wynik byłby z pewnością znacznie korzystniejszy dla AH Legia.



MINI HOKEJ:



Wyniki drużyn AH Legia na turnieju w Dębicy:

AH Legia I - Niedźwiadki Sanok 1-3, 2-1

AH Legia I - KH Dębica 2-5, 0-1

AH Legia I - MMKS Podhale Nowy Targ 3-5, 3-2

AH Legia II - Niedźwiadki Sanok 4-3, 10-4

AH Legia II - KH Dębica 5-1, 2-2

AH Legia II - MMKS Podhale Nowy Targ 1-2, 2-2



Turniej w Dębicy był wspaniałym doświadczeniem dla naszych zawodników z grup mini hokeja. W meczach reprezentowali AH Legia zawodnicy z podstawowego składu, swoją szansę na pokazanie się mieli także zawodnicy początkujący, jak i mini hokej II. Każdy zostawił na lodowisku serce, dając z siebie wszystko, ambitnie walcząc o jak najlepszy wynik dla drużyny. Determinacja do walki o każdy krążek była naprawdę budująca. Nie było narzekania, czy pretensji, co najważniejsze wszyscy się wspierali jak prawdziwa drużyna. Każda kolejna zmiana była gotowa i czekała przy linii na swoją kolej już 10-15 sekund przed syreną, wszyscy gotowi do walki i poświęcenia.

Wielkie gratulacje dla młodych adeptów hokeja z AH Legia. To był bardzo ciekawy, ale jednocześnie ciężki turniej. W Dębicy grało się po czterech zawodników w polu + bramkarz. Graliśmy jedynie na dwie zmiany, ale mimo wszystko podołaliśmy wyzwaniu. Tym większe brawa dla drużyny i każdego zawodnika z osobna. Obie nasze drużyny dały naprawdę świetnie radę. Najlepiej świadczą o tym wyniki. To była prawdziwa uczta hokeja. Młodzi adepci Akademii Hokejowej byli szczęśliwi, zadowoleni z możliwości reprezentowania AH Legia. Jazda na łyżwach zrobiła różnicę, narzucaliśmy dzięki temu długimi fragmentami rywalom swoje warunki. Mamy wspaniałą pierwszą czwórkę, dobrą i stabilną drugą i świetne zaplecze. BudujeMY się i z treningu na trening, z meczu na mecz idziemy po swoje.







