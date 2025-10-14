Lekkoatletyka
Franieczek 4. na MŚ na 200m
Bodziach, źródło: Legionisci.com
W Australii odbywają się lekkoatletyczne mistrzostwa Świata dla sportowców z niepełnosprawnością intelektualną. W biegu na 200 metrów świetnie zaprezentowała się zawodniczka Legii, Justyna Franieczek, która uzyskała czwarty wynik, z czasem 27.09 sekundy - identycznym jak w kwalifikacjach. Brąz zdobyła 10 lat młodsza Portugalka, Carina Paim (26.64s), a zwyciężyła 22-letnia Deepthi Jeevanji (24.62s).
