Złota czy szara jesień? W którą stronę pójdzie Legia?

Zbliża się kolejny maraton meczowy Legii Warszawa. W ciągu 21 dni drużyna prowadzona przez Edwarda Iordănescu rozegra aż 7 spotkań, z których każde może mieć ogromne znaczenie dla przyszłości trenera i całego sezonu.

 


Tąpnięcie?

Początek października w wykonaniu legionistów był fatalny. Po obiecujących występach z Jagiellonią, Rakowem i Pogonią, rumuński szkoleniowiec dokonał aż dziesięciu zmian w wyjściowej jedenastce na mecz z Samsunsporem. Legia nie zagrała źle, ale i tak przegrała 0-1. Ta porażka mogłaby przejść bez echa, gdyby kilka dni później zespół przywiózł punkty z Zabrza. Niestety – nie dość, że nie przywiózł nawet jednego, to styl gry „Wojskowych” zakrawał na farsę. Wynik 1-3 sprawił, że nastroje wśród kibiców gwałtownie się pogorszyły. Część fanów zaczęła domagać się natychmiastowej zmiany trenera, jednak w klubowych gabinetach przy Łazienkowskiej zachowano spokój i powstrzymano się od nerwowych ruchów.


Jeszcze przed meczem z Pogonią - i przed dwoma ostatnimi porażkami - Michał Żewłakow mówił, że: "Myślę, że do końca roku trener jest z nami. Pierwszy moment, kiedy będę się zastanawiał, to dopiero po pierwszej rundzie". Czy jednak dyrektor sportowy przewidział aż tak negatywny scenariusz?


Tymczasem rumuńskie media nie ustają w publikowaniu informacji o obecnym szkoleniowcu Legii. Iordănescu regularnie odpowiada na pytania o ewentualne objęcie posady selekcjonera reprezentacji Rumunii, przy okazji powtarzając w kółko te same argumenty dotyczące Legii: o przebudowie drużyny, późnych transferach, zawodnikach bez obozu przygotowawczego i przeciążonym terminarzu. Kibice znają już te frazy na pamięć.


Pora na efekty

Czas nieubłaganie płynie - i najwyższa pora, byśmy na boisku zobaczyli efekty przebudowy. Strata do lidera Ekstraklasy wynosi już 7 punktów. Legia Iordanescu strzeliła zaledwie 29 bramek w 20 meczach, co daje przeciętnie 1,45 gola na spotkanie. Średnia punktowa także nie zachwyca - 1,75 pkt./mecz. Zespół, który miał grać „na 1-0 zamiast na 4-2”, tylko w 6 meczach zachował czyste konto, a średnio traci 1,15 gola w meczu. Najskuteczniejszy, niekontuzjowany napastnik – Mileta Rajović – ma na koncie zaledwie 5 trafień w 14 występach.


 Ciekawostka: w ostatnich miesiącach Legię opuścili Marc Gual, Ryoya Morishita i Luquinhas, czyli trzech najskuteczniejszych zawodników minionego sezonu.


Możemy zgodzić się z trenerem, że część zawodników nie przeszła pełnego obozu przygotowawczego, ale od tamtej pory minęły już długie tygodnie, w tym dwa okienka reprezentacyjne. To wystarczający czas, by nadrobić zaległości, wreszcie wypracować schematy gry i regularnie punktować. Legia musi w końcu zacząć wyglądać jak zespół z ambicjami. Potrzebna jest lepsza skuteczność, większa intensywność i poprawa przy stałych fragmentach. Być może jaskółką zmian był sparing ze Stalą Rzeszów, w którym legioniści dwukrotnie trafili po dośrodkowaniach z rzutów rożnych.


Kalendarz ligowy i pucharowy

Październikowo-listopadowy maraton rozpocznie się w Lubinie, gdzie Legii gra się znakomicie. Od 2014 roku na stadionie Zagłębia zanotowała 10 zwycięstw i tylko 2 porażki. Pięć ostatnich wizyt na Dolnym Śląsku to same wygrane: 4-0, 3-1, 2-1, 3-0 i 3-0. Imponujący bilans, ale należy zauważyć, że zespół Leszka Ojrzyńskiego w tym sezonie u siebie jeszcze nie przegrał.


Następnie Legia zmierzy się z Szachtarem Donieck. Ciekawe, czy i tym razem trener zdecyduje się na głęboką rotację, bo kilka dni później przy Łazienkowskiej czeka nas hit z Lechem Poznań. A to rywal, z którym ostatnio stołeczny klub ma spore problemy – cztery ostatnie mecze przy Łazienkowskiej to dwa remisy i dwie porażki.


Cztery dni po meczu z Lechem Legię czeka powtórka ostatniego finału Pucharu Polski, czyli spotkanie z Pogonią Szczecin. W tym sezonie już raz udało się pokonać "Portowców" na stadionie przy Łazienkowskiej 3. Czy uda się powtórzyć ten scenariusz?


Piątym meczem w tej serii będzie wyjazd do Łodzi. Widzew ma duże ambicje, ale wyniki nie nadążają za oczekiwaniami. Dla Legii to z reguły dobre miejsce do gry, choć tym razem zespół będzie pozbawiony wsparcia swoich kibiców – PZPN nałożył zakaz wyjazdowy.


Trzecie spotkanie fazy grupowej Ligi Konferencji Legia rozegra w Słowenii z NK Celje – drużyną w znakomitej formie, mającą na koncie 9 zwycięstw w ostatnich 10 meczach. Na zakończenie tej intensywnej serii „Wojskowi” podejmą przy Łazienkowskiej Bruk-Bet Termalikę Nieciecza. To spotkanie powinno być obowiązkowym zwycięstwem.


 Pełny terminarz Legii Warszawa


Ile zwycięstw w tych meczach odniesie zespół Legii?

Założenia na ten okres są jasne:

- 12 punktów w Ekstraklasie

- 6 punktów w Lidze Konferencji

- awans do 1/8 finału Pucharu Polski


A realnie czego możemy oczekiwać? Piszcie w komentarzach swoje scenariusze na najbliższe tygodnie.




Jak oceniasz pracę Edwarda Iordanescu na stanowisku trenera Legii?

ℹ️ Uwaga: Poniższe dane są zamrożone na dzień publikacji (14.10.2025). Aby zobaczyć najnowsze wyniki, odwiedź aktualny Legiometr.

Aktualny sentyment kibiców

Jak oceniasz pracę Edwarda Iordanescu na stanowisku trenera Legii?

KATASTROFA SŁABO NEUTRALNIE DOBRZE REWELACJA 0 100
--
-- oś czasu --

Rozkład głosów w czasie

Podsumowanie

Komentarze (2)

Barnaba Król Portalu Legionisci.com - 22 minuty temu, *.110.93

Ultimatum komplet 7 zwyciestw, a jak nie to czas pożegnać rumuńskiego wuefistę.

odpowiedz
Fani Wuefisty - 29 minut temu, *.t-ipconnect.de

Przewidywania kibiców na ten okres są jasne:

- Max. 7 punktów w Ekstraklasie

- 2 punkty w Lidze Konferencji

- awans do 1/8 finału Pucharu Polski bo błędnej decyzji sędziego na korzyść Legii.

odpowiedz
