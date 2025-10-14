Złota czy szara jesień? W którą stronę pójdzie Legia?

Wtorek, 14 października 2025 r.





Tąpnięcie?

Początek października w wykonaniu legionistów był fatalny. Po obiecujących występach z Jagiellonią, Rakowem i Pogonią, rumuński szkoleniowiec dokonał aż dziesięciu zmian w wyjściowej jedenastce na mecz z Samsunsporem. Legia nie zagrała źle, ale i tak przegrała 0-1. Ta porażka mogłaby przejść bez echa, gdyby kilka dni później zespół przywiózł punkty z Zabrza. Niestety – nie dość, że nie przywiózł nawet jednego, to styl gry „Wojskowych” zakrawał na farsę. Wynik 1-3 sprawił, że nastroje wśród kibiców gwałtownie się pogorszyły. Część fanów zaczęła domagać się natychmiastowej zmiany trenera, jednak w klubowych gabinetach przy Łazienkowskiej zachowano spokój i powstrzymano się od nerwowych ruchów.





Jeszcze przed meczem z Pogonią - i przed dwoma ostatnimi porażkami - Michał Żewłakow mówił, że: "Myślę, że do końca roku trener jest z nami. Pierwszy moment, kiedy będę się zastanawiał, to dopiero po pierwszej rundzie". Czy jednak dyrektor sportowy przewidział aż tak negatywny scenariusz?





Tymczasem rumuńskie media nie ustają w publikowaniu informacji o obecnym szkoleniowcu Legii. Iordănescu regularnie odpowiada na pytania o ewentualne objęcie posady selekcjonera reprezentacji Rumunii, przy okazji powtarzając w kółko te same argumenty dotyczące Legii: o przebudowie drużyny, późnych transferach, zawodnikach bez obozu przygotowawczego i przeciążonym terminarzu. Kibice znają już te frazy na pamięć.







Pora na efekty

Czas nieubłaganie płynie - i najwyższa pora, byśmy na boisku zobaczyli efekty przebudowy. Strata do lidera Ekstraklasy wynosi już 7 punktów. Legia Iordanescu strzeliła zaledwie 29 bramek w 20 meczach, co daje przeciętnie 1,45 gola na spotkanie. Średnia punktowa także nie zachwyca - 1,75 pkt./mecz. Zespół, który miał grać „na 1-0 zamiast na 4-2”, tylko w 6 meczach zachował czyste konto, a średnio traci 1,15 gola w meczu. Najskuteczniejszy, niekontuzjowany napastnik – Mileta Rajović – ma na koncie zaledwie 5 trafień w 14 występach.





Ciekawostka: w ostatnich miesiącach Legię opuścili Marc Gual, Ryoya Morishita i Luquinhas, czyli trzech najskuteczniejszych zawodników minionego sezonu.





Możemy zgodzić się z trenerem, że część zawodników nie przeszła pełnego obozu przygotowawczego, ale od tamtej pory minęły już długie tygodnie, w tym dwa okienka reprezentacyjne. To wystarczający czas, by nadrobić zaległości, wreszcie wypracować schematy gry i regularnie punktować. Legia musi w końcu zacząć wyglądać jak zespół z ambicjami. Potrzebna jest lepsza skuteczność, większa intensywność i poprawa przy stałych fragmentach. Być może jaskółką zmian był sparing ze Stalą Rzeszów, w którym legioniści dwukrotnie trafili po dośrodkowaniach z rzutów rożnych.





Kalendarz ligowy i pucharowy

Październikowo-listopadowy maraton rozpocznie się w Lubinie, gdzie Legii gra się znakomicie. Od 2014 roku na stadionie Zagłębia zanotowała 10 zwycięstw i tylko 2 porażki. Pięć ostatnich wizyt na Dolnym Śląsku to same wygrane: 4-0, 3-1, 2-1, 3-0 i 3-0. Imponujący bilans, ale należy zauważyć, że zespół Leszka Ojrzyńskiego w tym sezonie u siebie jeszcze nie przegrał.





Następnie Legia zmierzy się z Szachtarem Donieck. Ciekawe, czy i tym razem trener zdecyduje się na głęboką rotację, bo kilka dni później przy Łazienkowskiej czeka nas hit z Lechem Poznań. A to rywal, z którym ostatnio stołeczny klub ma spore problemy – cztery ostatnie mecze przy Łazienkowskiej to dwa remisy i dwie porażki.





Cztery dni po meczu z Lechem Legię czeka powtórka ostatniego finału Pucharu Polski, czyli spotkanie z Pogonią Szczecin. W tym sezonie już raz udało się pokonać "Portowców" na stadionie przy Łazienkowskiej 3. Czy uda się powtórzyć ten scenariusz?





Piątym meczem w tej serii będzie wyjazd do Łodzi. Widzew ma duże ambicje, ale wyniki nie nadążają za oczekiwaniami. Dla Legii to z reguły dobre miejsce do gry, choć tym razem zespół będzie pozbawiony wsparcia swoich kibiców – PZPN nałożył zakaz wyjazdowy.





Trzecie spotkanie fazy grupowej Ligi Konferencji Legia rozegra w Słowenii z NK Celje – drużyną w znakomitej formie, mającą na koncie 9 zwycięstw w ostatnich 10 meczach. Na zakończenie tej intensywnej serii „Wojskowi” podejmą przy Łazienkowskiej Bruk-Bet Termalikę Nieciecza. To spotkanie powinno być obowiązkowym zwycięstwem.





Założenia na ten okres są jasne:

- 12 punktów w Ekstraklasie

- 6 punktów w Lidze Konferencji

- awans do 1/8 finału Pucharu Polski



A realnie czego możemy oczekiwać? Piszcie w komentarzach swoje scenariusze na najbliższe tygodnie.



