Rośkowicz i Rosenov wystąpią w meczu Polska - Bułgaria

Wtorek, 14 października 2025 r. 15:17 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Bartłomiej Rośkowicz z KB Legia znalazł się w kadrze reprezentacji Polski na piątkowy mecz bokserski z Bułgarią (w ramach Suzuki Boxing Night 37), który będzie miał miejsce w Sokółce. Legionista walczyć będzie w kat. -65kg z Viktorio Ilievem. Nikolas Pawlik miał walczyć w kat. -55kg, ale wobec kontuzji rywala z tej kategorii wagowej, postanowiono zdublować pojedynek kat. -60kg. W reprezentacji Bułgarii, w kat. -60kg wystąpi Radovlav Rosenov, który reprezentuje barwy Legii w Polskiej Lidze Boksu.

Zawody będą transmitowane w TVP Sport od 20:30.




