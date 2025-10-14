Boks
Rośkowicz i Rosenov wystąpią w meczu Polska - Bułgaria
Bodziach, źródło: Legionisci.com
Bartłomiej Rośkowicz z KB Legia znalazł się w kadrze reprezentacji Polski na piątkowy mecz bokserski z Bułgarią (w ramach Suzuki Boxing Night 37), który będzie miał miejsce w Sokółce. Legionista walczyć będzie w kat. -65kg z Viktorio Ilievem. Nikolas Pawlik miał walczyć w kat. -55kg, ale wobec kontuzji rywala z tej kategorii wagowej, postanowiono zdublować pojedynek kat. -60kg. W reprezentacji Bułgarii, w kat. -60kg wystąpi Radovlav Rosenov, który reprezentuje barwy Legii w Polskiej Lidze Boksu.
Zawody będą transmitowane w TVP Sport od 20:30.
