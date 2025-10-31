fot. Kamil Marciniak / Legionisci.com
1/16 finału Pucharu Polski. Porażka Legii

Mishka, źródło: Legionisci.com

Za nami mecze 1/16 finału Pucharu Polski. Awans wywalczyła m.in. Wisła Kraków, która wygrała 1-0 z Hutnikiem Kraków. Lechia pokonała na wyjeździe Puszczę, Widzew wygrał z Zagłębiem Lubin, a Raków pewnie ograł Cracovię.  W czwartek Legia przegrała na własnym stadionie z Pogonią i nie obroni  trofeum.



 


1/16 finału PP:

LKS II Goczałkowice Zdrój 0-7 Polonia Bytom
Olimpia Grudziądz 0-1 Śląsk Wrocław
ŁKS Łódź 1-2 GKS Katowice
Zawisza Bydgoszcz 3-0 GKS Wikielec
Chojniczanka Chojnice 3-1 Świt Szczecin
Znicz Pruszków 0-3 Korona Kielce
Odra Opole 0-2 Piast Gliwice

Avia Świdnik 3-0 Flota Świnoujście
Hutnik Kraków 0-1 Wisła Kraków
Widzew Łódź 1-0 pd. Zagłębie Lubin
Puszcza Niepołomice 1-3 pd. Lechia Gdańsk
Raków Częstochowa 3-0 Cracovia

Gryf Słupsk 1-2 Lech Poznań
Miedź Legnica 2-3 Jagiellonia Białystok
Arka Gdynia 1-2 Górnik Zabrze
Legia Warszawa 1-2 Pogoń Szczecin


Terminarz i wyniki Pucharu Polski 2025/2026




tagi:
Komentarze (17)

+dodaj komentarz
exsa - 7 godzin temu, *.orange.pl

Trojka puch rowa "LKE" juz jest ! Czy dolaczy "LEGIA " ?!

odpowiedz
xxL - 11 godzin temu, *.com.pl

Lecha juz sędziowie przepchali... powinno byc 2:2 i dogrywka z czwrtoligowcem... ale by wstydu nie bylo to przy samobóju odgwizdali spalonego kolesia ktory pilki nie dotknal... ;-p

odpowiedz
floyd - 7 godzin temu, *.netfala.pl

@xxL: powtarzasz bzdury po tych kretynach z TVP SPORT. Ewidentny spalony, wszystko prawidłowo nieuznane. Napastnik był na spalonym, wyskoczył do główki i nie trafił w pilke, ale absorbował obrońcę i koniec.

odpowiedz
exsa - 29.10.2025 / 19:04, *.orange.pl

Chcialbym abysmy trafili na ktorys zespol z dwojki : Zawisza B. lub Avia S.! o ile awansujemy !!!

odpowiedz
Legia - 29.10.2025 / 20:21, *.31.17

@exsa: Legia grała z Avią Świdnik prawie pół wieku temu, to mógłby być ciekawy mecz jak na boisku tak i na trybunach.

odpowiedz
Arek - 7 godzin temu, *.tpnet.pl

@exsa: w razie awansu marzy mi się Avia.

odpowiedz
PP - 29.10.2025 / 17:19, *.orange.pl

Mecz Rakowa godz.20min.30 natomiast mecz "LEGII" godz.21.! Powinno byc odwrotnie i to nie tylko pucharze "RP" ale takze w "ESA" !!!

odpowiedz
Ble ble - 12 godzin temu, *.centertel.pl

@PP: dlaczego odwrotnie? Nie podoba się to idź spać

odpowiedz
Lutnik z Werony - 29.10.2025 / 14:49, *.centertel.pl

Legia...Pogoń !
Leeeegiaa Pogoń !!!
Aaeeeeejaaaaejaaaaa !!!!
Tak się kiedyś śpiewało...

odpowiedz
Kiko - 12 godzin temu, *.t-mobile.pl

@Lutnik z Werony: Legia Warszawa, pogoń szczecińska, aejaeja jeśli już wazniaku

odpowiedz
Wyrwikufel - 29.10.2025 / 11:34, *.vectranet.pl

Nie będzie łatwo. Pogoń zepnie poślady na 150% a nasze grajki pewnie będą już przemęczone sezonem a trener tradycyjnie niewyspany...

odpowiedz
Mks - 28.10.2025 / 13:32, *.centertel.pl

Tylko pogoń szczecińska! 😃

odpowiedz
Olomanolo - 28.10.2025 / 19:56, *.play-internet.pl

@Mks: nie masz swojej strony ??

odpowiedz
antypogoń - 29.10.2025 / 01:35, *.play.pl

@Mks: zeszmaciliście się tak że powinno być wam wstyd patrzeć w lustro.

odpowiedz
Żmija - 29.10.2025 / 08:22, *.vectranet.pl

@Mks: Tylko Pogoń szczecińska tak splugawiła taką zacną nazwę klubu…

odpowiedz
Grzywa - 29.10.2025 / 09:48, *.orange.pl

@Mks: Szkoda gadać....

odpowiedz
JayZ - 28.10.2025 / 09:44, *.play.pl

Coś czuje że dobrą passę w tych rozgrywkach też szybko przerwiemy niestety...

odpowiedz
© 1999-2025 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa.