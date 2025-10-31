1/16 finału Pucharu Polski. Porażka Legii
Za nami mecze 1/16 finału Pucharu Polski. Awans wywalczyła m.in. Wisła Kraków, która wygrała 1-0 z Hutnikiem Kraków. Lechia pokonała na wyjeździe Puszczę, Widzew wygrał z Zagłębiem Lubin, a Raków pewnie ograł Cracovię. W czwartek Legia przegrała na własnym stadionie z Pogonią i nie obroni trofeum.
1/16 finału PP:
LKS II Goczałkowice Zdrój 0-7 Polonia Bytom
Olimpia Grudziądz 0-1 Śląsk Wrocław
ŁKS Łódź 1-2 GKS Katowice
Zawisza Bydgoszcz 3-0 GKS Wikielec
Chojniczanka Chojnice 3-1 Świt Szczecin
Znicz Pruszków 0-3 Korona Kielce
Odra Opole 0-2 Piast Gliwice
Avia Świdnik 3-0 Flota Świnoujście
Hutnik Kraków 0-1 Wisła Kraków
Widzew Łódź 1-0 pd. Zagłębie Lubin
Puszcza Niepołomice 1-3 pd. Lechia Gdańsk
Raków Częstochowa 3-0 Cracovia
Gryf Słupsk 1-2 Lech Poznań
Miedź Legnica 2-3 Jagiellonia Białystok
Arka Gdynia 1-2 Górnik Zabrze
Legia Warszawa 1-2 Pogoń Szczecin
