1/16 finału Pucharu Polski. Porażka Legii

Za nami mecze 1/16 finału Pucharu Polski. Awans wywalczyła m.in. Wisła Kraków, która wygrała 1-0 z Hutnikiem Kraków. Lechia pokonała na wyjeździe Puszczę, Widzew wygrał z Zagłębiem Lubin, a Raków pewnie ograł Cracovię. W czwartek Legia przegrała na własnym stadionie z Pogonią i nie obroni trofeum.

exsa - 7 godzin temu, *.orange.pl Trojka puch rowa "LKE" juz jest ! Czy dolaczy "LEGIA " ?! odpowiedz

xxL - 11 godzin temu, *.com.pl Lecha juz sędziowie przepchali... powinno byc 2:2 i dogrywka z czwrtoligowcem... ale by wstydu nie bylo to przy samobóju odgwizdali spalonego kolesia ktory pilki nie dotknal... ;-p odpowiedz

floyd - 7 godzin temu, *.netfala.pl @xxL: powtarzasz bzdury po tych kretynach z TVP SPORT. Ewidentny spalony, wszystko prawidłowo nieuznane. Napastnik był na spalonym, wyskoczył do główki i nie trafił w pilke, ale absorbował obrońcę i koniec. odpowiedz

exsa - 29.10.2025 / 19:04, *.orange.pl Chcialbym abysmy trafili na ktorys zespol z dwojki : Zawisza B. lub Avia S.! o ile awansujemy !!! odpowiedz

Legia - 29.10.2025 / 20:21, *.31.17 @exsa: Legia grała z Avią Świdnik prawie pół wieku temu, to mógłby być ciekawy mecz jak na boisku tak i na trybunach. odpowiedz

Arek - 7 godzin temu, *.tpnet.pl @exsa: w razie awansu marzy mi się Avia. odpowiedz

PP - 29.10.2025 / 17:19, *.orange.pl Mecz Rakowa godz.20min.30 natomiast mecz "LEGII" godz.21.! Powinno byc odwrotnie i to nie tylko pucharze "RP" ale takze w "ESA" !!! odpowiedz

Ble ble - 12 godzin temu, *.centertel.pl @PP: dlaczego odwrotnie? Nie podoba się to idź spać odpowiedz

Lutnik z Werony - 29.10.2025 / 14:49, *.centertel.pl Legia...Pogoń !

Leeeegiaa Pogoń !!!

Aaeeeeejaaaaejaaaaa !!!!

Tak się kiedyś śpiewało... odpowiedz

Kiko - 12 godzin temu, *.t-mobile.pl @Lutnik z Werony: Legia Warszawa, pogoń szczecińska, aejaeja jeśli już wazniaku odpowiedz

Wyrwikufel - 29.10.2025 / 11:34, *.vectranet.pl Nie będzie łatwo. Pogoń zepnie poślady na 150% a nasze grajki pewnie będą już przemęczone sezonem a trener tradycyjnie niewyspany... odpowiedz

Mks - 28.10.2025 / 13:32, *.centertel.pl Tylko pogoń szczecińska! 😃 odpowiedz

Olomanolo - 28.10.2025 / 19:56, *.play-internet.pl @Mks: nie masz swojej strony ?? odpowiedz

antypogoń - 29.10.2025 / 01:35, *.play.pl @Mks: zeszmaciliście się tak że powinno być wam wstyd patrzeć w lustro. odpowiedz

Żmija - 29.10.2025 / 08:22, *.vectranet.pl @Mks: Tylko Pogoń szczecińska tak splugawiła taką zacną nazwę klubu… odpowiedz

Grzywa - 29.10.2025 / 09:48, *.orange.pl @Mks: Szkoda gadać.... odpowiedz

JayZ - 28.10.2025 / 09:44, *.play.pl Coś czuje że dobrą passę w tych rozgrywkach też szybko przerwiemy niestety... odpowiedz

