1/16 finału Pucharu Polski
W dniach 28-30 października rozegrane zostaną mecze 1/16 finału Pucharu Polski. Ciekawie zapowiada się spotkanie pomiędzy Hutnikiem Kraków i Wisłą Kraków, które odbędzie się w środę. Tego samego dnia rozegrane zostaną 2 ekstraklasowe pojedynki - pomiędzy Widzewem i Zagłębiem oraz pomiędzy Rakowem i Cracovią. W czwartek dojdzie do powtórki ubiegłorocznego finału rozgrywek - na Łazienkowską przyjedzie Pogoń.
1/16 finału PP:
Wtorek, 28.10.
godz. 11:45 LKS II Goczałkowice Zdrój - Polonia Bytom (TVP Sport)
godz. 14:30 Olimpia Grudziądz - Śląsk Wrocław (TVP Sport)
godz. 17:30 ŁKS Łódź - GKS Katowice (TVP Sport)
godz. 18:00 Zawisza Bydgoszcz - GKS Wikielec
godz. 18:00 Chojniczanka Chojnice - Świt Szczecin
godz. 18:00 Znicz Pruszków - Korona Kielce
godz. 20:30 Odra Opole - Piast Gliwice (YT Łączy nas piłka TV)
Środa, 29.10.
godz. 12:00 Avia Świdnik - Flota Świnoujście
godz. 13:00 Hutnik Kraków - Wisła Kraków (TVP Sport)
godz. 17:30 Widzew Łódź - Zagłębie Lubin (TVP Sport)
godz. 19:15 Puszcza Niepołomice - Lechia Gdańsk (YT Łączy nas piłka TV)
godz. 20:30 Raków Częstochowa - Cracovia (TVP Sport)
Czwartek, 30.10.
godz. 12:00 Gryf Słupsk - Lech Poznań (TVP Sport)
godz. 15:00 Miedź Legnica - Jagiellonia Białystok (TVP Sport)
godz. 18:00 Arka Gdynia - Górnik Zabrze (TVP Sport)
godz. 21:00 Legia Warszawa - Pogoń Szczecin (TVP Sport)
Terminarz i wyniki Pucharu Polski 2025/2026
