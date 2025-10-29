fot. Mishka / Legionisci.com
REKLAMA
REKLAMA
więcej filmów

Trwa 1/16 finału Pucharu Polski

Mishka, źródło: Legionisci.com

W dniach 28-30 października rozegrane zostaną mecze 1/16 finału Pucharu Polski. Ciekawie zapowiada się spotkanie pomiędzy Hutnikiem Kraków i Wisłą Kraków, które odbędzie się w środę. Tego samego dnia rozegrane zostaną 2 ekstraklasowe pojedynki - pomiędzy Widzewem i Zagłębiem oraz pomiędzy Rakowem i Cracovią.  W czwartek dojdzie do powtórki ubiegłorocznego finału rozgrywek - na Łazienkowską przyjedzie Pogoń.  



 


1/16 finału PP:

LKS II Goczałkowice Zdrój 0-7 Polonia Bytom
Olimpia Grudziądz 0-1 Śląsk Wrocław
ŁKS Łódź 1-2 GKS Katowice
Zawisza Bydgoszcz 3-0 GKS Wikielec
Chojniczanka Chojnice 3-1 Świt Szczecin
Znicz Pruszków 0-3 Korona Kielce
Odra Opole 0-2 Piast Gliwice


Środa, 29.10.

godz. 12:00 Avia Świdnik - Flota Świnoujście
godz. 13:00 Hutnik Kraków - Wisła Kraków (TVP Sport)
godz. 17:30 Widzew Łódź - Zagłębie Lubin (TVP Sport)
godz. 19:15 Puszcza Niepołomice - Lechia Gdańsk (YT Łączy nas piłka TV)
godz. 20:30 Raków Częstochowa - Cracovia (TVP Sport)


Czwartek, 30.10.

godz. 12:00 Gryf Słupsk - Lech Poznań (TVP Sport)
godz. 15:00 Miedź Legnica - Jagiellonia Białystok (TVP Sport)
godz. 18:00 Arka Gdynia - Górnik Zabrze (TVP Sport)
godz. 21:00 Legia Warszawa - Pogoń Szczecin (TVP Sport)


Terminarz i wyniki Pucharu Polski 2025/2026




tagi:
+dodaj komentarz
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (4)

+dodaj komentarz
🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

Mks - 18 godzin temu, *.centertel.pl

Tylko pogoń szczecińska! 😃

odpowiedz
Olomanolo - 12 godzin temu, *.play-internet.pl

@Mks: nie masz swojej strony ??

odpowiedz
antypogoń - 6 godzin temu, *.play.pl

@Mks: zeszmaciliście się tak że powinno być wam wstyd patrzeć w lustro.

odpowiedz
JayZ - 22 godziny temu, *.play.pl

Coś czuje że dobrą passę w tych rozgrywkach też szybko przerwiemy niestety...

odpowiedz
REKLAMA
Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
© 1999-2025 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.