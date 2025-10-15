Koszykówka

Komisja budżetu i rada miasta zdecydują o budowie hali na Skrze

Środa, 15 października 2025 r. 14:06 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Przed nami najważniejsze dwa dni w kwestii budowy hali sportowej na Skrze, gdzie w przyszłości mieliby grać m.in. koszykarze Legii Warszawa. Dzisiaj o godzinie 17:00 odbędzie się komisja budżetu, która opiniować będzie jutrzejszą uchwałę w kwestii budowy hali. Swoją obecność i próbę bojkotu budowy hali zapowiedziało Stowarzyszenie Ochocianie, które od kilkunastu miesięcy żyje tylko blokowaniem tej niezwykle ważnej dla naszego miasta inwestycji. Spotkanie odbędzie się o godzinie 17:00 na 20. piętrze Pałacu Kultury i Nauki, w sali 2018. Zachęcamy kibiców Legii do przybycia!

Z kolei jutro - w czwartek, 16 października o godzinie 10:00, również w PKiN (sala Warszawska na czwartym piętrze), rozpocznie się sesja Rady Miasta, podczas której mamy nadzieję zapadnie ostateczna decyzja ws. budowy hali sportowej, która potrzebna jest stolicy od lat. Także w tym przypadku zachęcamy gorąco do stawiennictwa kibiców Legii. Pokażmy, że Warszawa potrzebuje hali sportowej z prawdziwego zdarzenia! W przeciwnym razie w niedalekiej przyszłości aktualni mistrzowie Polski mogą być zmuszeni do rozgrywania swoich meczów domowych... w Radomiu.



