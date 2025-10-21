Czyte(L)nia

Biblioteka legionisty: Przewodnik po polskiej piłce ligowej 2025/26 (322)

Wtorek, 21 października 2025 r. 18:00 Bodziach, źródło: Legionisci.com

W sierpniu tego roku wydana została publikacja formatu A4, poświęcona kobiecemu futbolowi. A dokładniej klubom występującym w najwyższych klasach rozgrywkowym w trwającym już sezonie 2025/26. Publikację przygotowała Milena Romanowska, związana z serwisem kobietyfutbol.pl. Kupić można dostęp zarówno do wersji elektronicznej (10 zł), jak wersję papierową (25 zł).









Najwięcej miejsca poświęcono klubom występującym w najwyższej klasie rozgrywkowej. Opisano także każdy z zespołów pierwszoligowych, w tym zespół Legionistek Warszawa, który jest głównym kandydatem do awansu do Ekstraligi. Zamieszono także wypowiedzi trenerów (w przypadku Legii - Macieja Anglarta) oraz ważnych osób z klubu (w przypadku Legii - Amandy Moury Pietrzak). Zamieszczony został także terminarz rundy jesiennej, nazwiska sędzi głównych i asystentek (ze szczebla centralnego). Pokrótce przedstawiono także zespoły drugoligowe, a także podsumowanie rozgrywek Centralnej Ligi Juniorów z ostatniego sezonu.



Teksty przygotowały, poza Mileną Romanowską, także Katarzyna Kaźmierczak, Wiktoria Kornat, Kornelia Polis, Jacek Balon, Jakub Drożdż, Michał Musielak, Piotr Saternus, Piotr Strzyżowski oraz Tomasz Szmigielski-Narbutt. "Masz przed sobą jedyny w swoim rodzaju Przewodnik po polskiej Piłce Ligowej. Powstał od pasjonatów - dla pasjonatów kobiecej piłki nożnej w Polsce. To efekt kilku intensywnych tygodni pracy całego zespołu. Projekt, którego dotąd brakowało na rynku" - piszą autorzy opisywanej publikacji.



Tytuł: Przewodnik po polskiej piłce ligowej 2025/26

Autor: Milena Romanowska

Wydawnictwo: Edytor

Rok wydania: 2025

Liczba stron: 64

Cena: 25 zł



