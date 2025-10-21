REKLAMA
REKLAMA
więcej filmów
Czyte(L)nia

Biblioteka legionisty: Przewodnik po polskiej piłce ligowej 2025/26 (322)

Bodziach, źródło: Legionisci.com

W sierpniu tego roku wydana została publikacja formatu A4, poświęcona kobiecemu futbolowi. A dokładniej klubom występującym w najwyższych klasach rozgrywkowym w trwającym już sezonie 2025/26. Publikację przygotowała Milena Romanowska, związana z serwisem kobietyfutbol.pl. Kupić można dostęp zarówno do wersji elektronicznej (10 zł), jak wersję papierową (25 zł).



 


Najwięcej miejsca poświęcono klubom występującym w najwyższej klasie rozgrywkowej. Opisano także każdy z zespołów pierwszoligowych, w tym zespół Legionistek Warszawa, który jest głównym kandydatem do awansu do Ekstraligi. Zamieszono także wypowiedzi trenerów (w przypadku Legii - Macieja Anglarta) oraz ważnych osób z klubu (w przypadku Legii - Amandy Moury Pietrzak). Zamieszczony został także terminarz rundy jesiennej, nazwiska sędzi głównych i asystentek (ze szczebla centralnego). Pokrótce przedstawiono także zespoły drugoligowe, a także podsumowanie rozgrywek Centralnej Ligi Juniorów z ostatniego sezonu. 

Teksty przygotowały, poza Mileną Romanowską, także Katarzyna Kaźmierczak, Wiktoria Kornat, Kornelia Polis, Jacek Balon, Jakub Drożdż, Michał Musielak, Piotr Saternus, Piotr Strzyżowski oraz Tomasz Szmigielski-Narbutt. "Masz przed sobą jedyny w swoim rodzaju Przewodnik po polskiej Piłce Ligowej. Powstał od pasjonatów - dla pasjonatów kobiecej piłki nożnej w Polsce. To efekt kilku intensywnych tygodni pracy całego zespołu. Projekt, którego dotąd brakowało na rynku" - piszą autorzy opisywanej publikacji.

Tytuł: Przewodnik po polskiej piłce ligowej 2025/26
Autor: Milena Romanowska
Wydawnictwo: Edytor
Rok wydania: 2025
Liczba stron: 64
Cena: 25 zł

Więcej recenzji książek w dziale Biblioteka legionisty.




tagi:
+dodaj komentarz
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (0)

+dodaj komentarz
🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

REKLAMA
Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
© 1999-2025 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.