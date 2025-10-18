Koszykówka

Zapowiedź meczu z Czarnymi Słupsk

Sobota, 18 października 2025 r. 15:56 Bodziach, źródło: Legionisci.com/Legiakosz.com

W ostatnim czasie koszykarze Legii mają bardzo intensywny okres - ze względu na występy w fazie grupowej Ligi Mistrzów nasz zespół czekają mecze co trzy dni. W niedzielę o 12:30 legioniści podejmować będą na Bemowie zespół Czarnych Słupsk i tym samym powalczą o trzecie kolejne zwycięstwo w Orlen Basket Lidze.









W tych rozgrywkach jak na razie gracze Legii radzą sobie świetnie i po dwóch pewnych wygranych, są na prowadzeniu w ligowej tabeli. Do wygranych cały czas niewiele brakuje w BCL, ale i tamte mecze potwierdzają spore możliwości obecnego składu Legii. A w niedzielę możemy spodziewać się debiutu w naszych barwach Wojtka Tomaszewskiego, który wraca do gry po kilkumiesięcznej przerwie, spowodowanej kontuzją doznaną jeszcze w poprzednim klubie. Trener Heiko Rannula mógł skorzystać z Tomaszewskiego już w poprzedni weekend w Toruniu, ale szkoleniowiec postanowił poczekać jeszcze tydzień, by skrzydłowy dzięki większej liczbie treningów w kontakcie, był bardziej gotowy do powrotu na parkiet po dłuższej przerwie.



Zespół ze Słupska ma na swoim koncie zwycięstwo na własnym parkiecie z Kingiem oraz porażkę w Dąbrowie Górniczej w ostatni weekend. Zespół prowadzi Roberts Štelmahers, który w trakcie minionych rozgrywek zastąpił Mantasa Cesnauskisa.









W składzie słupszczan doszło do sporej liczby zmian. Pozostali dwaj ważni polscy zawodnicy - Jakub Musiał oraz Michał Nowakowski. Obaj dzisiaj pełnią ważne role w drużynie. Łotewski szkoleniowiec zdecydował się zakontraktować bardzo dobrego rozgrywającego, który jednak w ostatnich miesiącach miał problemy ze zdrowiem. Mowa o Aigarsie Šķēle. Krajan szkoleniowca - pochodzący z Rygi rozgrywający, ostatni sezon zakończył po urazie, którego doznał w Stali Ostrów Wlkp. Wcześniej rozgrywki zaczynał w niemieckim Rostock Seawolves, gdzie został przedwcześnie skreślony. Ze Stalą związał się półtorarocznym kontraktem, ale po sezonie, wobec problemów finansowych "Stalówki", stał się wolnym graczem i dość szybko znalazł zatrudnienie w Słupsku. Początek sezonu jest bardzo obiecujący w jego wykonaniu. Już wcześniej zresztą Skele udowodnił na polskich parkietach swoją wartość - kiedy jest zdrowy, będzie stanowił sporą wartość dla Czarnych.



Trzecim graczem, który pozostał w Słupsku jest środkowy, Szymon Tomczak - dla niego jest to już trzeci kolejny sezon w barwach tego klubu. Nawet jeśli wchodzi na parkiet z ławki, robi robotę jak należy - obecnie notuje 12.5 pkt. oraz 7 zbiórek na mecz, w ciągu 23 min. na parkiecie.



Przed obecnym sezonem Czarni pozyskali na pozycje obwodowe Jordena Duffy'ego. Zawodnik ostatni sezon rozpoczął w rumuńskiej Constancy, z której po rozegraniu kilkunastu meczów, trafił do drugiej ligi tureckiej (Harem Spor). Wcześniej grał także m.in. w litewskim Lietkabelis, gdzie występował razem z doskonale znanym fanom Legii Jamelem Morrisem. Na pozycję numer dwa sprowadzono grającego drugi sezon w Europie, Donovana Ivory'ego. W ostatnich rozgrywkach występował w rumuńskim Voluntari, z którym dwukrotnie mierzył się z Legią w ćwierćfinale rozgrywek ENBL (w dwóch meczach zdobył łącznie 11 pkt.). Także na pozycji dwa występuje Kolumbijczyk, Chico Carter Jr, sprowadzony po bardzo dobrym sezonie w czarnogórskim Mornarze. W barwach tego klubu notował świetne 44.4% za 3 pkt.



Do strefy podkoszowej Czarni sprowadzili dwóch graczy z Afryki. Na pozycję silnego skrzydłowego zakontraktowany został Kongijczyk, Luc Junior Etou, który ma za sobą grę w niezłych klubach europejskich, z którymi występował już w BCL, czy FIBA Europe Cup. Może pochwalić się grą m.in. w Würzburgu, Brindisi, Hapoelu Beer Szewa, Strasbourgu, a ostatnie półtora roku spędził we francuskim drugoligowcu, Fos-sur-mer. Na piątce zaś gra Nigeryjczyk, Francis Okoro. Mierzący 206 cm zawodnik nie rzuca z dystansu, a ostatni sezon spędził w Grecji (m.in. AS Karditsas), wcześniej występował na Litwie (Nevezis) i w drugiej lidze francuskiej (Rouen).



Dość późno do Czarnych dołączył Dominik Wilczek - brat grającego w Legii Maksa. Mający za sobą udany poprzedni sezon zawodnik był bliski angażu w Treflu, ale kiedy sopocianie nie zdecydowali się na podpisanie umowy, pozostałe kluby zainteresowane tym graczem nie miały już miejsca w składzie... Ostatecznie po testach zawodnik podpisał umowę w Czarnych, gdzie na razie pełni rolę rezerwowego, który walczy o swoje minuty. Bardzo możliwe, że w niedzielne popołudnie na Bemowie, tak jak w poprzednim sezonie, zobaczymy naprzeciwko siebie braci Wilczków.



Grający raz w tygodniu Czarni mieli znacznie więcej czasu na przygotowanie do spotkania Orlen Basket Ligi. Legioniści w środowy wieczór mierzyli się na Torwarze w meczu grupowym Ligi Mistrzów z greckim Promitheasem Patras. Choć skuteczność z dystansu tego dnia nie stała na najlepszym poziomie, legioniści mieli spore szanse na pierwszą wygraną w BCL. Kto wie, jak zakończyłoby się to spotkanie, gdyby 1:22 min. przed końcem, Michał Kolenda trafił "trójkę" z rogu, po której legioniści mogli odzyskać jednopunktowe prowadzenie?



O ile w BCL legioniści prezentują się nieźle, ale cały czas nie doczekali się pierwszej wygranej, to w lidze nasz zespół spisuje się bardzo dobrze. Po pewnej wygranej w Lublinie, w ostatni weekend "Zieloni Kanonierzy" pewnie rozbili Twarde Pierniki w Toruniu. Z każdym meczem widać coraz lepsze zgranie, twarda gra w obronie przynosi efekty - zarówno przeciwko Startowi, jak i torunianom, legioniści stracili mniej niż 70 punktów. I to chyba będzie także kluczem do wygranej w niedzielę. W ostatnim meczu na więcej minut mógł liczyć młody Błażej Czapla. Teraz na boisku powinniśmy zobaczyć także Wojtka Tomaszewskiego. Powoli do zdrowia wraca także Race Thompson, ale tego gracza w niedzielę jeszcze z pewnością nie zobaczymy nawet w protokole meczowym. Zapewne z jak najlepszej strony będzie chciał się pokazać pierwszy Francuz w barwach naszego klubu, Carl Ponsar, który zastępuje właśnie Thompsona.



Czarni są zespołem, który "nie leży" Legii. W ostatnim sezonie nasi gracze dwukrotnie przegrali ze słupszczanami. Pierwszy występ, w słupskiej Gryfii, jeszcze pod wodzą Ivicy Skelina, był chyba najgorszym meczem Legii tamtego sezonu. W marcowym rewanżu, na początku pracy Heiko Rannuli, Legia zaprezentowała się słabo w ataku. Warto jednak pamiętać, że mecz ten rozgrywany był, kiedy estoński szkoleniowiec mocno podkręcił intensywność treningów, by gracze byli przygotowani na najważniejszą część sezonu. Co jak się później okazało, udało się znakomicie. W ostatnich dziesięciu latach oba kluby mierzyły się 10 razy. Pięć razy wygrywali legioniści, a cztery z tych wygranych (nie licząc wspomnianego spotkania z marca tego roku) odnieśliśmy na własnym parkiecie.



Niedzielny mecz rozegrany zostanie w hali OSiR Bemowo o godzinie 12:30. Bilety na to spotkanie dostępne są TUTAJ. Wierzymy, że kolejny raz w tym sezonie zdołamy wypełnić naszą halę do ostatniego miejsca. Bezpośrednią transmisję będzie można obejrzeć na Polsacie Sport 2. W głównej przerwie spotkania będzie miała miejsce Koszykarska Kumulacja LOTTO, w której do wygrania będą 2000 złotych. Pod główną tablicą wyników znajdować się będzie kącik dla dzieci, gdzie najmłodszymi zajmować się będą profesjonalne animatorki. Tuż obok znajdziecie nasz sklepik klubowy, w którym do nabycia są m.in. mistrzowskie koszulki i szaliki.



LEGIA WARSZAWA

Liczba wygranych/porażek: 2-3

Liczba wygranych/porażek u siebie: 1-2

Średnia liczba punktów zdobywanych/traconych: 86.0 / 67.5

Średnia skuteczność rzutów z gry: 50,8%

Średnia skuteczność rzutów za 3: 29,8%

Średnia skuteczność rzutów za 2: 67,1%

Średnia skuteczność rzutów za 1: 76,7%



Skład: Andrzej Pluta, Benjamin Shungu, Błażej Czapla (rozgrywający), Jayvon Graves, Maksymilian Wilczek, Wojciech Tomaszewski (rzucający), Carl Ponsar, Michał Kolenda, Ojars Silins (skrzydłowi), Matthias Tass, Shane Hunter, Julian Dąbrowski, Dawid Niedziałkowski (środkowi)

trener: Heiko Rannula, as. Maciej Jamrozik, Maciej Jankowski



Najwięcej punktów: Michał Kolenda 16.0, Shane Hunter 15.0, Benjamin Shungu 12.5.



Przewidywana wyjściowa piątka: Andrzej Pluta, Jayvon Graves, Michał Kolenda, Ojars Silins, Matthias Tass.



Wyniki: Trefl Sopot (d, 82:96), Start Lublin (d, 90:68), Rytas Wilno (w, 93:85), Twarde Pierniki Toruń (w, 67:82), Promitheas Patras (d, 64:68).



Ostatnie mecze obu drużyn:

09.03.2025 Legia Warszawa 56:70 Czarni Słupsk

03.11.2024 Czarni Słupsk 83:60 Legia Warszawa

19.01.2024 Legia Warszawa 94:84 Czarni Słupsk

06.10.2023 Czarni Słupsk 82:80 Legia Warszawa

05.03.2023 Czarni Słupsk 73:86 Legia Warszawa

30.10.2022 Legia Warszawa 70:63 Czarni Słupsk

26.03.2022 Czarni Słupsk d.96:90 Legia Warszawa

21.11.2021 Legia Warszawa 68:66 Czarni Słupsk

15.01.2018 Legia Warszawa 77:75 Czarni Słupsk

25.10.2017 Czarni Słupsk 83:75 Legia Warszawa

06.04.2003 Legia Warszawa 89:90 Czarni Słupsk

08.03.2003 Czarni Słupsk 91:66 Legia Warszawa

29.01.2003 Czarni Słupsk 103:69 Legia Warszawa

12.10.2002 Legia Warszawa 91:74 Czarni Słupsk

07.04.2002 Legia Warszawa 76:61 Czarni Słupsk

17.03.2002 Czarni Słupsk 89:73 Legia Warszawa

24.01.2002 Legia Warszawa 78:72 Czarni Słupsk

14.10.2001 Czarni Słupsk 78:68 Legia Warszawa



ENERGA CZARNI SŁUPSK

Liczba wygranych/porażek: 1-1

Liczba wygranych/porażek na wyjeździe: 0-1

Średnia liczba punktów zdobywanych/traconych: 86.0 / 79.5

Średnia skuteczność rzutów z gry: 42,7%

Średnia skuteczność rzutów za 3: 39,0%

Średnia skuteczność rzutów za 2: 45,8%

Średnia skuteczność rzutów za 1: 92,5%



Skład: Jorden Duffy, Jakub Musiał, Aigars Šķēle (rozgrywający), Chico Carter Jr, Donovan Ivory, Jakub Powroźnik, Daniel Słomczyński, Dominik Wilczek, Cezary Zabrocki (rzucający), Luc Junior Etou, Michał Nowakowski, Jan Pluta, Igor Wysoczański (skrzydłowi), Francis Okoro, Szymon Tomczak (środkowi)

trener: Roberts Štelmahers, as. Łukasz Seweryn



Najwięcej punktów: Aigars Skele śr. 18.0 pkt., Donovan Ivory 13.0, Szymon Tomczak 12.5.



Przewidywana wyjściowa piątka: Aigars Skele, Jorden Duffy, Donovan Ivory, Michał Nowakowski, Francis Okoro.



Wyniki: King Szczecin (d, 101:76), MKS Dąbrowa Górnicza (w, 83:71).





📅 19.10.2025 🕛 12:30

📍 Warszawa, ul. Obrońców Tobruku 40 (OSiR Bemowo)

💰25 zł, 40 zł, 50 zł, 60 zł, 70 zł (ulgowe), 35 zł, 50 zł, 60 zł, 70 zł, 100 zł

👥 1991

📺 Polsat Sport 2



