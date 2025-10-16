Skrót meczu z Promitheasem

Koszykarze Legii przegrali 64-68 z Promitheasem Patras w drugim meczu koszykarskiej Ligi Mistrzów. Przez większość czasu spotkanie stało na wyrównanym poziomie. W ostatniej kwarcie rywale wypracowali kilkupunktową przewagę, którą utrzymali do końca. Najwięcej punktów po stronie gospodarzy zdobyli Jayvon Graves oraz Andrzej Pluta (po 14 pkt.). Zapraszamy do obejrzenia skrótu meczu.

