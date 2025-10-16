Koszykówka
Liga Mistrzów na Torwarze - fotoreportaże
Hugollek, źródło: Legionisci.com
W środę koszykarska Liga Mistrzów zawitała na Torwar. Legia Warszawa zmierzyła się z greckim Promitheas Patras BC - po walce uległa 64-68. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z tego spotkania.
Legia Warszawa 64-68 Promitheas Patras BC - Maciek Gronau / 87 zdjęć
Legia Warszawa 64-68 Promitheas Patras BC - Hugollek / 67 zdjęć
Centrum informacji o koszykarskiej Legii
Korzystasz z Telegrama?
Subskrybuj kanał Legionisci.com i bądź na bieżąco!
https://t.me/legioniscicom
Subskrybuj kanał Legionisci.com i bądź na bieżąco!
https://t.me/legioniscicom