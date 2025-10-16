Szaliki Better Dead Than Red od OFMC

Czwartek, 16 października 2025 r. 11:27 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Grupa OFMC przygotowała dwustronne szaliki ze swoim hasłem przewodnim, tj. "Better dead than red" z jednej strony oraz "Legia Warszawa" (z drugiej) z herbem klubowym i Warszawy. Szaliki (50 zł) będą do kupienia, podobnie jak smyczki (20 zł), przed meczem z Lechem w godzinach 17:30 - 19:00 w barze kawowym Źródełko. Cena za szalik i smycz to 65 zł.









Cały zysk tradycyjnie zostanie przeznaczony na udział kibiców Legii Warszawa (wieńce i znicze) w obchodach rocznic ważnych wydarzeń w historii Warszawy i Polski.







