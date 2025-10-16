Koszykówka

Zielone światło dla budowy hali na Skrze!

Czwartek, 16 października 2025 r. 15:38 Woytek i Bodziach, źródło: Legionisci.com

Podczas XXVIII sesji Rady m. st. Warszawy radni podjęli uchwałę, która zwiększa limit wydatków na modernizację terenu przy u. Wawelskiej 5 o 200 milionów złotych. Te pieniądze zostaną przeznaczone na zbudowanie 6-tysięcznej hali na terenie warszawskiej Skry w drugim etapie modernizacji tego obszaru.









39 radnych głosowało za uchwałą, 13 się wstrzymało, nikt nie był przeciwko.





Zgodnie z ostatnimi wypowiedziami p. Renaty Kaznowskiej, miasto zamierza zwrócić się do Ministerstwa Sportu o dofinansowanie inwestycji. Łącznie przy hali znajdować się będzie 661 miejsc postojowych, w tym 257 na pierwszym etapie (400 ma się znaleźć na parkingu pod budowanym w trzecim etapie inwestycji, głównym stadionem lekkoatletycznym na Skrze). Obiekt będzie znajdować się ok. 500 metrów od najbliższych budynków mieszkalnych. Według ostatnich deklaracji pracowników ratusza, hala ma spełniać funkcje sportowe - nie są planowane w tym miejscu koncerty. Hala ma być przeznaczona do regularnego użytkowania przez koszykarzy Legii Warszawa oraz siatkarzy Projektu Warszawa.





Projekt nowej hali jest już gotowy, w najbliższych dniach powinien zostać ogłoszony przetarg. Jeśli ten etap nie zajmie zbyt wiele czasu, możliwe pierwsze prace budowlane będą miały miejsce w pierwszym kwartale 2026 roku. Oddanie hali do użytku planowane jest na pierwsze półrocze roku 2028. Realnie koszykarze Legii będą mogli rozgrywać swoje mecze na nowym obiekcie od sezonu 2028/29.



Funkcje hali:

- pełnowymiarowe boisko do koszykówki i siatkówki

- sala do treningu i rozgrzewki

- siłownia

- strefa zawodników i sztabu drużyny

- przestrzeń do treningów warszawskich dzieci i młodzieży

fot. Legionisci.com

