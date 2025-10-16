fot. Hugollek / Legionisci.com
Koszykówka

Zielone światło dla budowy hali na Skrze!

Woytek i Bodziach, źródło: Legionisci.com

Podczas XXVIII sesji Rady m. st. Warszawy radni podjęli uchwałę, która zwiększa limit wydatków na modernizację terenu przy u. Wawelskiej 5 o 200 milionów złotych. Te pieniądze zostaną przeznaczone na zbudowanie 6-tysięcznej hali na terenie warszawskiej Skry w drugim etapie modernizacji tego obszaru.





39 radnych głosowało za uchwałą, 13 się wstrzymało, nikt nie był przeciwko.


Zgodnie z ostatnimi wypowiedziami p. Renaty Kaznowskiej, miasto zamierza zwrócić się do Ministerstwa Sportu o dofinansowanie inwestycji. Łącznie przy hali znajdować się będzie 661 miejsc postojowych, w tym 257 na pierwszym etapie (400 ma się znaleźć na parkingu pod budowanym w trzecim etapie inwestycji, głównym stadionem lekkoatletycznym na Skrze). Obiekt będzie znajdować się ok. 500 metrów od najbliższych budynków mieszkalnych. Według ostatnich deklaracji pracowników ratusza, hala ma spełniać funkcje sportowe - nie są planowane w tym miejscu koncerty. Hala ma być przeznaczona do regularnego użytkowania przez koszykarzy Legii Warszawa oraz siatkarzy Projektu Warszawa.


Projekt nowej hali jest już gotowy, w najbliższych dniach powinien zostać ogłoszony przetarg. Jeśli ten etap nie zajmie zbyt wiele czasu, możliwe pierwsze prace budowlane będą miały miejsce w pierwszym kwartale 2026 roku. Oddanie hali do użytku planowane jest na pierwsze półrocze roku 2028. Realnie koszykarze Legii będą mogli rozgrywać swoje mecze na nowym obiekcie od sezonu 2028/29.

Funkcje hali:
- pełnowymiarowe boisko do koszykówki i siatkówki
- sala do treningu i rozgrzewki
- siłownia
- strefa zawodników i sztabu drużyny
- przestrzeń do treningów warszawskich dzieci i młodzieży


Skra hala projekt
fot. Legionisci.com

hala koszykówka na Skra
fot. um.warszawa.pl


Komentarze (8)

Koneser polskiej piłki klubowej - 22 minuty temu, *.plus.pl

Po co nowa hala skoro koszykarska sekcja nie przyciąga kompletu nawet na Torwarze, a w zeszłym sezonie hala zapełniała się tylko na PlayOff, a w sezonie to były tam pustki?

Barnaba Król Portalu Legionisci.com - 14 minut temu, *.110.28

@Koneser polskiej piłki klubowej:

To czemu kumaci na kosza nie chodzą? Czemu nie ma mobilizacji działających na dzielnicach? Trzeba zrobić rachunek sumienia, a potem przejść do czynów!

Barnaba rak Legii, który kpi ze zdrowia psychicznego - 38 minut temu, *.orange.pl

Czyli jednak nie w Sochaczewie. Elfarmazon będzie smutny.

Lebaid - 39 minut temu, *.plus.pl

W końcu!
Super!
Prawie 6h czekaliśmy na tej radzie na tą informację!

grzesiek - 44 minuty temu, *.centertel.pl

brawo super, przede wszystkim koszykarzom się należy !!!

Barnaba Meloman - 45 minut temu, *.126.2

Akurat szkoda że hala nie bedzie pełniła także funkcji koncertowych. Inne miasta mają takie hale: Atlas, Tauron, Ergo-Hestia, czy nawet stary Spodek. U nas tylko zapyziały i nieklimatczny torwar i multum koncertów halowych Warszawę omija.

Juri - 46 minut temu, *.centertel.pl

6000 na stolicę .Cieniutko

lucho_83 - 52 minuty temu, *.play.pl

Uwierzę, jak zobaczę koparki!

