Kursy na mecz

Dziesięć zwycięstw z rzędu z Zagłębiem. Pora na kolejne?

Czwartek, 16 października 2025 r. 12:22 Woytek, źródło: artykuł sponsorowany

Nie ma w Ekstraklasie drugiej takiej drużyny, z którą Legii grałoby się tak dobrze. Aż 10 ostatnich meczów z "Miedziowymi" kończyło się wygranymi "Wojskowych"! W niedzielę liczymy na przedłużenie tej serii. Podobnie myślą bukmacherzy, którzy kurs na wygraną podopiecznych Edwarda Iordanescu ustalili na 1,82, a na triumf gospodarzy 3,85.

‌‌ Legia nie przegrała z Zagłębiem od 20 grudnia 2019

‌‌ W tym sezonie ligowym na wyjazdach Legia zdobywa 0,8 pkt./mecz

‌‌ Legia wygrała 5 ostatnich meczów w Lubinie, strzelając aż 15 bramek

‌‌ Zagłębie u siebie w tym sezonie nie przegrało





‌

Wyniki ostatnich meczów Legii z Zagłębiem:



18.10.2020 (Warszawa) - Legia 2-1 Zagłębie (Ekstraklasa - 7. kolejka)

21.03.2021 (Lubin) - Zagłębie 0-4 Legia (Ekstraklasa - 22. kolejka)

15.12.2021 (Warszawa) - Legia 4-0 Zagłębie (Ekstraklasa - 3. kolejka)

04.02.2022 (Lubin) - Zagłębie 1-3 Legia (Ekstraklasa - 20. kolejka)

23.07.2022 (Warszawa) - Legia 2-0 Zagłębie (Ekstraklasa - 2. kolejka)

04.02.2023 (Lubin) - Zagłębie 1-2 Legia (Ekstraklasa - 19. kolejka)

03.12.2023 (Lubin) - Zagłębie 0-3 Legia (Ekstraklasa - 17. kolejka)

25.05.2024 (Warszawa) - Legia 2-1 Zagłębie (Ekstraklasa - 34. kolejka)

20.07.2024 (Warszawa) - Legia 2-0 Zagłębie (Ekstraklasa - 1. kolejka)

08.12.2024 (Lubin) - Zagłębie 0-3 Legia (Ekstraklasa - 18. kolejka)



Mecz 12. kolejki Ekstraklasy Zagłębie Lubin - Legia Warszawa odbędzie się w niedzielę, 19 października o godz. 17:30.



