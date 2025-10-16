Radość piłkarzy Legii wygranej w Lubinie w grudniu 2024 - fot. Woytek / Legionisci.com
Dziesięć zwycięstw z rzędu z Zagłębiem. Pora na kolejne?

Woytek, źródło: artykuł sponsorowany

Nie ma w Ekstraklasie drugiej takiej drużyny, z którą Legii grałoby się tak dobrze. Aż 10 ostatnich meczów z "Miedziowymi" kończyło się wygranymi "Wojskowych"! W niedzielę  liczymy na przedłużenie tej serii. Podobnie myślą bukmacherzy, którzy kurs na wygraną podopiecznych Edwarda Iordanescu ustalili na 1,82, a na triumf gospodarzy 3,85.



Sponsor Legii przygotował ofertę dla nowych graczy - do 300 zł bez ryzyka we Freebetach. Wystarczy założyć konto w Fortunie i postawić pierwszy kupon za min. 50 zł z kursem min. 2.50. Niezależnie od rozstrzygnięcia – otrzymasz 3 x 50 zł w formie Freebetów.


Następnego dnia po rejestracji rozpoczynasz 5 dni z Freebetami.  Codziennie w tym czasie za kupon postawiony za min. 20 zł z kursem min. 2.50 odbierasz 25 zł Freebetu. 


FORTUNA: SPRAWDŹ OFERTĘ ZAKŁADÓW + ODBIERZ 300 ZŁ WE FREEBETACH


Legia nie przegrała z Zagłębiem od 20 grudnia 2019
W tym sezonie ligowym na wyjazdach Legia zdobywa 0,8 pkt./mecz
 Legia wygrała 5 ostatnich meczów w Lubinie, strzelając aż 15 bramek 
 Zagłębie u siebie w tym sezonie nie przegrało


 Pełna oferta zakładów na mecz Zagłębie - Legia


Wyniki ostatnich meczów Legii z Zagłębiem:

18.10.2020 (Warszawa) - Legia 2-1 Zagłębie (Ekstraklasa - 7. kolejka)

21.03.2021 (Lubin) - Zagłębie 0-4 Legia (Ekstraklasa - 22. kolejka)

15.12.2021 (Warszawa) - Legia 4-0 Zagłębie (Ekstraklasa - 3. kolejka)

04.02.2022 (Lubin) - Zagłębie 1-3 Legia (Ekstraklasa - 20. kolejka)

23.07.2022 (Warszawa) - Legia 2-0 Zagłębie (Ekstraklasa - 2. kolejka)

04.02.2023 (Lubin) - Zagłębie 1-2 Legia (Ekstraklasa - 19. kolejka)

03.12.2023 (Lubin) - Zagłębie 0-3 Legia (Ekstraklasa - 17. kolejka)

25.05.2024 (Warszawa) - Legia 2-1 Zagłębie (Ekstraklasa - 34. kolejka)

20.07.2024 (Warszawa) - Legia 2-0 Zagłębie (Ekstraklasa - 1. kolejka)

08.12.2024 (Lubin) - Zagłębie 0-3 Legia (Ekstraklasa - 18. kolejka)


Mecz 12. kolejki Ekstraklasy Zagłębie Lubin - Legia Warszawa odbędzie się w niedzielę, 19 października o godz. 17:30.


fot. Fortuna
fot. Fortuna


W artykule umieściliśmy linki afiliacyjne naszego partnera. Fortuna online zakłady bukmacherskie sp. z o.o. to legalny bukmacher posiadający zezwolenia na urządzanie zakładów wzajemnych w Polsce. Udział w nielegalnych grach hazardowych jest karany. Hazard związany jest z ryzykiem.


Komentarze (3)

Obcy - 42 minuty temu, *.t-mobile.pl

Ta tradycja ma ogromne szanse upaść.

Szantosz - 19 minut temu, *.play.pl

@Obcy: każda się kiedyś kończy zwykła statystyka.

Rumcajs - 1 godzinę temu, *.orange.pl

Pamiętam podobne serie z Katowicami, które sprzedawało mecze i z Polonią, która nagle zaczęła nas potem lać z Wszolkiem jak się przeniosła z Grodziska. Liczę, że znów zaczniemy kupować, bo punkty potrzebne jak piwko w czwartkowe południe.

