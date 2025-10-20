Lech Poznań na wyjazdowym meczu z Legią jesienią 2019 r. - fot. Mishka / Legionisci.com
REKLAMA
REKLAMA
więcej filmów

Kibice Lecha przyjadą na Ł3 pociągiem

Bodziach, źródło: Legionisci.com

Kibice Lecha Poznań przyjadą na mecz z Legią Warszawa pociągiem specjalnym. Spotkanie rozegrane zostanie przy Łazienkowskiej w niedzielę, 26 października o godzinie 20:15. Za przejazd w obie strony, wraz z biletem na mecz, zapłacą 220 złotych, młodzież o 20 złotych mniej. Podczas ostatniej wizyty na naszym stadionie, w maju tego roku, lechici obecni byli na zakazie (dzięki uprzejmości legionistów) w 762 osoby.



 


W listopadzie 2023 roku "Kolejorz" przyjechał w 1665 osób, po drodze mając sporo problemów z eskortującą ich policją. W rundzie wiosennej sezonu 2022/23, a dokładniej 16 kwietnia 2023 roku, lechici ponownie nie mogli oficjalnie zawitać na Łazienkowską z powodu zakazu wyjazdowego i wówczas wpuszczeni zostali na nasz stadion na trybunę zachodnią w 406 osób. 1750 fanów Lecha zasiadło w sektorze gości podczas meczu rozegranego przed czterema laty, w połowie października 2021 r. Podczas tamtego meczu zaprezentowali oprawę z motywem "Ślepnąc od świateł", na którą legioniści natychmiast odpowiedzieli hasłem "Ślepi na swą głupotę jesteście niezmiennie, oprawy wychodzą na światło dzienne".






tagi:
+dodaj komentarz
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (1)

+dodaj komentarz
🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

wwL - 46 minut temu, *.orange.pl

Kolejny sezon pięknie to wygląda więc czas wykupić wszystkie bilety 😁

odpowiedz
REKLAMA
Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
© 1999-2025 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.