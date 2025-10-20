Kibice Lecha przyjadą na Ł3 pociągiem

Poniedziałek, 20 października 2025 r. 11:00 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Kibice Lecha Poznań przyjadą na mecz z Legią Warszawa pociągiem specjalnym. Spotkanie rozegrane zostanie przy Łazienkowskiej w niedzielę, 26 października o godzinie 20:15. Za przejazd w obie strony, wraz z biletem na mecz, zapłacą 220 złotych, młodzież o 20 złotych mniej. Podczas ostatniej wizyty na naszym stadionie, w maju tego roku, lechici obecni byli na zakazie (dzięki uprzejmości legionistów) w 762 osoby.









W listopadzie 2023 roku "Kolejorz" przyjechał w 1665 osób, po drodze mając sporo problemów z eskortującą ich policją. W rundzie wiosennej sezonu 2022/23, a dokładniej 16 kwietnia 2023 roku, lechici ponownie nie mogli oficjalnie zawitać na Łazienkowską z powodu zakazu wyjazdowego i wówczas wpuszczeni zostali na nasz stadion na trybunę zachodnią w 406 osób. 1750 fanów Lecha zasiadło w sektorze gości podczas meczu rozegranego przed czterema laty, w połowie października 2021 r. Podczas tamtego meczu zaprezentowali oprawę z motywem "Ślepnąc od świateł", na którą legioniści natychmiast odpowiedzieli hasłem "Ślepi na swą głupotę jesteście niezmiennie, oprawy wychodzą na światło dzienne".











