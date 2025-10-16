Dominik Grudziński - fot. Bodziach
Koszykówka

Kontrakt z Grudzińskim rozwiązany za porozumieniem stron

Bodziach, źródło: Legionisci.com/Legiakosz.com

Umowa pomiędzy Legią Warszawa i Dominikiem Grudzińskim, który w minionym sezonie w barwach naszego klubu zdobył tytuł mistrza Polski, została rozwiązana za porozumieniem stron. W minionym sezonie Grudziński w barwach Legii rozegrał 37 meczów ligowych, notując w nich średnio 11:45 miin., 4.1 pkt. i 1.8 zb.



Zagrał ponadto w dziesięciu meczach ENBL, 1 meczu o Superpuchar i 1 spotkaniu w Pucharze Polski. Bilans Dominika w barwach Legii to 49 występów i 258 punktów. Liga: 37 meczów, 152 pkt., ENBL: 10 meczów, 103 pkt., Superpuchar 1 mecz, 3 pkt., PP: 1 mecz, 0 pkt.

Kilka tygodni przed rozpoczęciem przygotowań do sezonu 2025/26, trener Heiko Rannula poinformował Dominika, że nie widzi go w składzie drużyny na obecny sezon. W tym czasie podkoszowy trenował z naszymi rezerwami, a w międzyczasie był na testach w GTK Gliwice.

Zawodnikowi życzymy powodzenia w dalszej karierze!




