Iordanescu: Przegraliśmy przez własną naiwność

- Przegraliśmy mecz przez naszą własną naiwność. W piłce głównie chodzi o efektywność. Jeżeli masz 70 procent posiadania piłki - to jest zupełnie nieważne, jeżeli nie strzelasz bramki. Jesteśmy w klubie, który musi wygrywać trofea. Nie można grać futbolu defensywnego, trzeba mieć kontrolę nad meczem i wygrywać. Kontrola bez wykończenia jest nic niewarta - powiedział po meczu z Zagłębiem Lubin trener Legii, Edward Iordanescu

Ech - 2 minuty temu, *.t-mobile.pl HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA mędrzec od siedmiu boleści. odpowiedz

Egon - 4 minuty temu, *.waw.pl Gramy w dziesiątkę, kiedy wiadomo, że trzeba będzie mocno ganiać za piłką, a ten jegomość trzyma na boisku przez cały mecz nieruchawego Rajovica, który nie ma ani startu do piłki, ani dryblingu, ani nie broni zbyt głęboko i intensywnie, ani szczególnego zagrożenia pod bramką przeciwnika nie stwarza.

Dwie zmiany zostają przeprowadzone w 97 i 98 minucie meczu zupełnie tak, jakbyśmy bronili wyniku i grali na czas.

Środkowy pomocnik z techniką, czyli Urbański miota się ustawiony gdzieś przy linii bocznej, prawie poza boiskiem.



Można byłoby długo pisać, ale szkoda na to czasu, bo praktycznie od początku sezonu nic nie gramy, więc sprawa już od dawna jest oczywista.

Każdy dzień z ekipą, z Rumunii jest dla Legii dniem straconym, a że Iordanescu najprawdopodobniej sam nie odejdzie, bo będzie chciał jeszcze na odchodne dostać kasę, to trzeba się przygotować na wydatek, żeby tego artystę jak najszybciej pożegnać.

Na razie jest jeszcze czas, żeby uratować sezon, ale jak ten facet do spółki ze swoimi pomagierami rozwali wszystko, to będzie nas to kosztowało dużo więcej, niż kasa wydana na jego spławienie.



PS

W Lubinie wygrywał chyba nawet Jozak, a dzisiaj do Jozaka nie możemy dorównać. odpowiedz

Gonić tych dziadów - 6 minut temu, *.play-internet.pl Wyyyy nieudaczniku razem z pxxx kapustką odpowiedz

Sylwek Socho - 7 minut temu, *.orange.pl O jakiej on naiwności mówi...człowieku Twój zespół od 4_5 spotkań nie gra nic...nie ma gry ofensywnej żadnych akcji strzałów ...1_0 z Pogonią tylko dzięki karnemu bo dalej była padlina odpowiedz

Olomanolo - 7 minut temu, *.play.pl WSTYD 💩WSTYD CHAŃBA to nie jest Legia to jest banda nieudaczników leni i darmozjadów łącznie z panem Ż . panem B i tym pseudo trenerem co widzi czerwone chorągiewki i wszystko bierze na siebie a i mister lokko clown 🤡 nie prezes jeszcze raz WSTYD odpowiedz

tomiacab - 10 minut temu, *.centertel.pl Trzeba jak najszybcie zrobić sparing z unią tarnów zeby Legiometr wzrósł. odpowiedz

Zły Krasnolud - 11 minut temu, *.centertel.pl Ieși din Legiune, învins!!! Dacă ești un erou coaching în România ta, atunci școala ta de coaching este cool. Cu cel mai bun club din Polonia, ești lovit în cap de toată lumea. Ești un clovn, nu un antrenor. odpowiedz

Pab(L)o Loża - 12 minut temu, *.orange.pl Panie trenerze



Nie nadaje się Pan do Legii

Przykre bo jeszcze do meczu w lidze konferencji wierzyłem w Pana. Ale te 10 zmian i porażka, porażka z Górnikiem i teraz z Zagłębiem



Dno

Wiem, że w tym zawodzie nie ma honoru gdyby był to do Warszawy już by Pan nie wrócił odpowiedz

Benit - 13 minut temu, *.itcomp.pl Proponuję nadruki na koszulkach ile każdy zarabia miesięcznie będzie to zabawnie wyglądać.

A ten debil który podjął decyzję o pozbyciu się Joshue powinien pierwszy beknąć.

Albo mamy do czynienia z ustawieniem męczy pod buka albo Legią rządzą nieudacznicy.

Zrobiliście z Legii klub spokojnej starości all inclusive. odpowiedz

Sobal 74 - 14 minut temu, *.t-mobile.pl Naiwni to jesmy My kibice ze wierzyliśmy w te wszystkie dyrdymały a moim zdaniem od początku tego trenera graliśmy źle a apogeum przyszedł mecz z Turkami po tych dziwnych roszadach że składem posypało się na amen i winę ponosi w 99% trener za to co zrobił mam nadzieję że z Lechem będzie już inny trener odpowiedz

Legionista - 14 minut temu, *.net.pl Tutaj żaden trener nie pomoże, banda przepłaconych grajków, wyp.... paru do drugiej drużyny, tam ich miejsce odpowiedz

Jerzy - 16 minut temu, *.69.210 Mi się wydaje , ze szatnia za nim nie skoczy ogień . Tym bardziej po pierwszym meczu w lidze konferencji . Za bardzo zaczarował składem i teraz mam wrażenie ze grają mu „pod górkę „

Następna sprawa , kolejny czaruje ze posiadanie , ze błędy …

Ludzie kochani tu nie trzeba być jakimś wielkim fachowcem żeby wiedzieć ze piłka nożna to sport błędów , ze za posiadanie punktów się nie zdobywa , ze staje zawsze przed krytyka jako pierwszy …

Ilu tu już mieliśmy takich trenerów .

Błąd jest gdzieś głębiej ,może przerasta ich wielkość klubu odpowiedz

Darek - 17 minut temu, *.tpnet.pl Nic tu nie ma. Jest cała masa podań do najbliższego kolegi z drużyny. Brak przyspieszenia gry, wyjścia na wolne pole, gry z pierwszej piłki. Brak strzałów z dystansu. Z rzutów wolnych uderzamy w mur lub 5 metrów nad bramką. Bramkarz wpuszcza wszystko co nie leci w niego. Do tego wypluwa piłki przed siebie. Napastnika brak.

Trener do zwolnienia. Nic tu nie wymyśli.

Bardzo możliwe, ze na lini drużyna trener też nie ma miłość. Być może za mecz w lidze konferencji.

Z tym trenerem jest już tylko spalona ziemia.

5 sezon przejściowy w całej okazałości.

Presja ma sens😂😂😂 odpowiedz

Michał - 19 minut temu, *.plus.pl Wynocha do Transylwanii wampirze na pieniądze. Adam Nawałka może?.... co Wy na to prawdziwi Legioniści! odpowiedz

Rafa(L) - 23 minuty temu, *.65.108 wolno, bez polotu, schematycznie... tak nie można grać odpowiedz

Matias - 24 minuty temu, *.vectranet.pl Ale masz człowieku wpływ na to kto gra! Wojtek Urbański i Burch grali świetne spotkanie z Samsunsporem. I dlaczego nie grają od tego czasu zamiast fatalnego Kapustki i tragicznego Wszołka? Przecież to jest skandal! odpowiedz

RM - 9 minut temu, *.146.230 @Matias: Bo sa oszczędzani na Szachtar :))) odpowiedz

Hiszpan - 25 minut temu, *.telnaptelecom.pl Siwy Oszuscie od poxzątku meczu byliście słabsi, wolniejsi, słabsi fizycznie i archaiczni.

Nie masz pomysłu, nie masz posłuchu, jestes jeszcze tylko dla kasy.

Nikt Cie tu nie chce. odpowiedz

Wolfik - 14 minut temu, *.play.pl @Hiszpan: Pion sportowy chce. Czytałeś zapewne wywiad z Żewłakowem. Weryfikacja w zimę. odpowiedz

MiszaPraga - 2 minuty temu, *.plus.pl @Hiszpan: Można jeden góra dwa mecze mieć gorsze w decyzjach, ale mijają tygodnie a z dnia na dzień jest KATASTROFA odpowiedz

MN - 25 minut temu, *.mtel.me Tu nie ma co liczyć, tu trza dzwonić do Vuko albo Fejo. odpowiedz

kot - 18 minut temu, *.btcentralplus.com @MN: dokładnie odpowiedz

Kalman - 25 minut temu, *.orange.pl Panie wystarczy tej kompromitacji....od tygodni gracje to samo albo gorzej ..zero płynności zero skuteczności zero akcji zakończonych strzałem .nawet za późnego Czesia takiej degrengolady nie pamiętam . A pajac w bramce bo bramkarzem nazwać go nie można to już gruba przesada odpowiedz

Fish - 26 minut temu, *.vectranet.pl Żeby wygrać trzeba biegać i strzelać. To prosta zasada. Jak nie idzie robić zmiany. W tym meczu nic nie działało. Nie biegali, nie strzelali a zarządzanie meczem na poziomie okręgówki gdzie brakuje rezerwowych. Dramat odpowiedz

Rytm - 26 minut temu, *.centertel.pl Pogonić mędrca. Chłop nie ma pojęcia o ofensywie.

Won!!! odpowiedz

Juri - 27 minut temu, *.inetia.pl Przemęczeni byli grajki,po kadrach narodowych.

Następny mecz wygramy 1:0. odpowiedz

Jest dziś na to szansa ❗ - 27 minut temu, *.play-internet.pl Jeszcze nie dostąpiłeś panie przywitania pod stadionem przez własnych kibiców odpowiedz

LTM! - 28 minut temu, *.play.pl Won z Legii bajerancie odpowiedz

