Kaper Urbański - fot. Woytek / Legionisci.com
REKLAMA
REKLAMA
więcej filmów

Kacper Urbański: Czujemy ogromne zdenerwowanie

Mikołaj Ciura, źródło: Canal + Sport

- Wyszliśmy na drugą połowę z myślą, by odrobić wynik. Było to bardzo ciężkie, bo graliśmy w osłabieniu, ale zdobyliśmy bramkę i wierzyliśmy, że odwrócimy losy meczu. Niestety, nie udało nam się to. Czujemy ogromne zdenerwowanie, bo nie przyjechaliśmy do Lubina, by przegrać czy zremisować. Chcemy zwyciężać w każdym spotkaniu - powiedział po porażce z Zagłębiem Lubin pomocnik Legii Warszawa, Kacper Urbański.



 


- Dziś schodzimy do szatni z opuszczonymi głowami. Przegraliśmy, ale musimy się podnieść. Ostatni czas nie był dla nas łatwy. Teraz musimy patrzeć do przodu i w następnym meczu dać z siebie nie 100, a co najmniej 110%. 


- Moje oczekiwania są takie, by wygrywać każdy kolejny mecz w barwach Legii Warszawa. Indywidualnie chcę łapać jak najwięcej minut i zdobywać jak najwięcej bramek. Chcę przyczynić się do zwyciężania i to jest najważniejsze.


- Jestem środkowym pomocnikiem, jednak nie ma dla mnie różnicy czy zagram na środku, czy boku boiska. Jestem w pełni do dyspozycji trenera i to od niego zależy, gdzie mnie wystawi. Staram się na każdej pozycji dać z siebie wszystko i poprowadzić zespół do zwycięstwa.




tagi:
+dodaj komentarz
REKLAMA
REKLAMA

Oceń legionistów za mecz Zagłębie - Legia


Tobiasz
1
2
3
4
5
6
Wszołek
1
2
3
4
5
6
Piątkowski
1
2
3
4
5
6
Kapuadi
1
2
3
4
5
6
Ruben Vinagre
1
2
3
4
5
6
Kapustka
1
2
3
4
5
6
Szymański
1
2
3
4
5
6
Elitim
1
2
3
4
5
6
Weisshaupt
1
2
3
4
5
6
Rajović
1
2
3
4
5
6
K. Urbański
1
2
3
4
5
6
Pankov
1
2
3
4
5
6
Chodyna
1
2
3
4
5
6
Krasniqi
1
2
3
4
5
6
W. Urbański
1
2
3
4
5
6
Claude Goncalves
1
2
3
4
5
6

Komentarze (15)

+dodaj komentarz
🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

Darek - 13 minut temu, *.tpnet.pl

W następnym meczu dadzą z siebie 110%
A po kolejnym przegranym meczu pewnie ze 120 lub nawet 130%.A po kolejnym to już może być ze 150%.

odpowiedz
Wolfik - 18 minut temu, *.play.pl

Kacper, jeśli nie będzie zmiany trenera pakuj worek i uciekaj stąd. Chciałeś grać w KLE, a trener sabotuje te rozgrywki. Powinieneś grać za napastnikiem a jesteś wystawiany na skrzydle. Szkoda Twojego czasu tutaj.

odpowiedz
L L L - 29 minut temu, *.centertel.pl

won z Legii patałachu.

odpowiedz
Wolfik - 17 minut temu, *.play.pl

@L L L: Patałachu? To może być najlepszy zawodnik ligi gdyby umiało się go wykorzystać. Skrzydłowym nigdy nie będzie, podobnie jak obrońcą albo bramkarzem.

odpowiedz
Martinez76 - 32 minuty temu, *.t-mobile.pl

A co miał Kacper powiedzieć?
"Jestem środkowym pomocnikiem, a ten pajac wystawia mnie z uporem maniaka na skrzydle"?
"Taktyka Legii jest do d...y, nic nie tworzymy w ofensywie, a z tyłu zawsze coś wpadnie, ostatnio 6 w dwóch meczach".
Niestety dostaliśmy "Łubu-dubu; Łubu-dubu".

Iordanescu WON!💩

odpowiedz
I uj - 35 minut temu, *.tre.se

Kasa,kasa,kasa a reszta to uj.

odpowiedz
PLK - 37 minut temu, *.centertel.pl

KATASTROFA!!!

odpowiedz
ZenekL3 - 38 minut temu, *.play.pl

"Zwyciężyć w każdym spotkaniu" - tak to się kończy jak piłkarze nie oglądają swoich meczów,

odpowiedz
Floss - 39 minut temu, *.orange.pl

I od lat to sam "Przegraliśmy, ale musimy się podnieść. Ostatni czas nie był dla nas łatwy. Teraz musimy patrzeć do przodu i w następnym meczu dać z siebie nie 100, a co najmniej 110%. " To chyba jakaś wyuczona formułka.

odpowiedz
e(L)o - 40 minut temu, *.ksiezyc.pl

wyuczony wywiad

odpowiedz
Wolfik - 16 minut temu, *.play.pl

@e(L)o: A co ten chłopak ma powiedzieć? Ze trenuje go idiota?

odpowiedz
Szymon - 42 minuty temu, *.play.pl

Nie ma się co denerwować. Wszyscy się już przyzwyczailiśmy się ż e leją Was gdzie popadnie ot taki urok wasz

odpowiedz
Kristof - 43 minuty temu, *.ziggo.nl

Któremu z tych psedopiłkarzyków zależ na grze w Legii???????? Grunt, że kasa sie zgadza na koncie a jest ona nieosiągalna dla 90% zwykłych ludzi którzy muszą z.........ć przez cały tydzień.Grunt żeby fryzura była i po meczu za darmo do warszaskich domów uciech gdzie mogą się odstresować po ciężkim meczu w towarzystwie pięknych pań i odrobinką procentów 👎 Widziani tam są w tym domu uciech w każdy dzień pomeczowy.Praktycznie cała kadra Legii. A wam by się chciało oddać serce za Legię gdybyście mieli takie przyjemności po każdym meczu??? W.........ć wszystkich na kasę do Biedronki lub na budowę w zimie, albo kopać rowy w zamrożonej ziemi.WSTYD!!!

odpowiedz
Januszek - 45 minut temu, *.play.pl

Zglaszam petycje o skale ocen ujemna takze ! Przynajmniej dla bramkarza

odpowiedz
Stara szkoła - 46 minut temu, *.plus.pl

Ricardo Sa Pinto to chociaż po meczu wypłaciłby w imię zasad jakiegoś liścia Buriciowi i poszedł ze sztandarem w ręku walczyć do młyna Zagłębia za Legię

odpowiedz
REKLAMA
Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
© 1999-2025 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.