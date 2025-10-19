Kacper Urbański: Czujemy ogromne zdenerwowanie

Niedziela, 19 października 2025 r. 20:15 Mikołaj Ciura, źródło: Canal + Sport

- Wyszliśmy na drugą połowę z myślą, by odrobić wynik. Było to bardzo ciężkie, bo graliśmy w osłabieniu, ale zdobyliśmy bramkę i wierzyliśmy, że odwrócimy losy meczu. Niestety, nie udało nam się to. Czujemy ogromne zdenerwowanie, bo nie przyjechaliśmy do Lubina, by przegrać czy zremisować. Chcemy zwyciężać w każdym spotkaniu - powiedział po porażce z Zagłębiem Lubin pomocnik Legii Warszawa, Kacper Urbański.





- Dziś schodzimy do szatni z opuszczonymi głowami. Przegraliśmy, ale musimy się podnieść. Ostatni czas nie był dla nas łatwy. Teraz musimy patrzeć do przodu i w następnym meczu dać z siebie nie 100, a co najmniej 110%.





- Moje oczekiwania są takie, by wygrywać każdy kolejny mecz w barwach Legii Warszawa. Indywidualnie chcę łapać jak najwięcej minut i zdobywać jak najwięcej bramek. Chcę przyczynić się do zwyciężania i to jest najważniejsze.





- Jestem środkowym pomocnikiem, jednak nie ma dla mnie różnicy czy zagram na środku, czy boku boiska. Jestem w pełni do dyspozycji trenera i to od niego zależy, gdzie mnie wystawi. Staram się na każdej pozycji dać z siebie wszystko i poprowadzić zespół do zwycięstwa.



