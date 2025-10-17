Jaka jedenastka na mecz z Zagłębiem? Wszyscy gotowi

Piątek, 17 października 2025 r. 16:15 Woytek, źródło: Legionisci.com

Po przerwie reprezentacyjnej wraca Ekstraklasa. W niedzielę Legia zmierzy się na wyjeździe z Zagłębiem Lubin. Trener Edward Iordanescu ma bardzo duży komfort wyboru. W piątek w LTC wszyscy niekontuzjowani zawodnicy byli do dyspozycji sztabu szkoleniowego. Jaką jedenastkę rumuński szkoleniowiec pośle na boisko? Zachęcamy do ustawiania własnych propozycji składów na mecz.









Kamil PIątkowski nie wystąpił w dwóch ostatnich meczach z powodu urazu mięśnia uda, ale rehabilitacja przebiegła zgodnie z planem. Po dwóch miesiącach na boisko wrócił Claude Goncalves, wzmocni tym samym rywalizację o miejsce w środku pola, gdzie aktualnie najwięcej grają Juergen Elitim i Bartosz Kapustka. Głodni gry są także Wojciech Urbański i Kacper Urbański, którzy dobrze spisali się w meczach reprezentacji młodzieżowych. Z kolei w sparingu ze Stalą Rzeszów dobrą formą imponował Jakub Żewłakow.





Piątkowe zajęcia na boisku nie były długie, w pierwszej części piłkarze skupili się na aspektach taktycznych, a następnie pracowali nad stałymi fragmentami gry w ofensywie i defensywie. Dopiero dziś z drużyną trenowali Steve Kapuadi i Wahan Biczachczjan, którzy późno wrócili ze zgrupowań swoich reprezentacji.





Aktualnie jedynymi kontuzjowanymi są Jean-Pierre Nsame i Henrique Arreiol.









‌

‌ SKŁAD LEGII - JESIEŃ 2025





fot. Woytek / Legionisci.com

