Rajović, Żewłakow, Bascon Lopez - fot. Woytek / Legionisci.com
Jaka jedenastka na mecz z Zagłębiem? Wszyscy gotowi

Woytek, źródło: Legionisci.com

Po przerwie reprezentacyjnej wraca Ekstraklasa. W niedzielę Legia zmierzy się na wyjeździe z Zagłębiem Lubin. Trener Edward Iordanescu ma bardzo duży komfort wyboru. W piątek w LTC wszyscy niekontuzjowani zawodnicy byli do dyspozycji sztabu szkoleniowego. Jaką jedenastkę rumuński szkoleniowiec pośle na boisko? Zachęcamy do ustawiania własnych propozycji składów na mecz.



 



Kamil PIątkowski nie wystąpił w dwóch ostatnich meczach z powodu urazu mięśnia uda, ale rehabilitacja przebiegła zgodnie z planem. Po dwóch miesiącach na boisko wrócił Claude Goncalves, wzmocni tym samym rywalizację o miejsce w środku pola, gdzie aktualnie najwięcej grają Juergen Elitim i Bartosz Kapustka. Głodni gry są także Wojciech UrbańskiKacper Urbański, którzy dobrze spisali się w meczach reprezentacji młodzieżowych. Z kolei w sparingu ze Stalą Rzeszów dobrą formą imponował Jakub Żewłakow. 


Piątkowe zajęcia na boisku nie były długie, w pierwszej części piłkarze skupili się na aspektach taktycznych, a następnie pracowali nad stałymi fragmentami gry w ofensywie i defensywie. Dopiero dziś z drużyną trenowali Steve Kapuadi i Wahan Biczachczjan, którzy późno wrócili ze zgrupowań swoich reprezentacji.


Aktualnie jedynymi kontuzjowanymi są Jean-Pierre Nsame i Henrique Arreiol.


Poniżej prezentujemy zdjęcia z treningu.



  SKŁAD LEGII - JESIEŃ 2025


Zachęcamy do korzystania z naszej aplikacji 11.legionisci.com, która pozwala Wam na poustawianie składu w prosty sposób zgodnie z Waszymi preferencjami a następnie dzielenie się nim ze znajomymi lub innymi kibicami w ulubionych platformach społecznościowych oraz poniżej w komentarzach!


Jak to działa? Wystarczy wejść na stronę 11.legionisci.com, a następnie wybrać jedno z preferowanych ustawień lub "ręcznie" poustawiać zawodników na boisku. Możesz także wybrać nazwisko zawodnika z listy, dodawać nowych lub podmieniać już dodanych. Po ustaleniu składu wystarczy jednym kliknięciem zapisać obraz PNG z Twoim ustawieniem i bez żadnych ograniczeń używać go w internecie. Po zapisaniu pojawi się link, który wystarczy skopiować i wkleić do komentarza pod jakimkolwiek newsem na legionisci.com - to automatycznie spowoduje wyświetlenie się grafiki.


trening Antonio Colak Wahan Biczachczjan
fot. Woytek / Legionisci.com

trening Juergen Elitim
fot. Woytek / Legionisci.com

trening Kacper Urbański
fot. Woytek / Legionisci.com

trening Michał Żewłakow
fot. Woytek / Legionisci.com

trening Maciej Krzymień Petar Stojanović
fot. Woytek / Legionisci.com

trening Kacper Tobiasz
fot. Woytek / Legionisci.com

trening Bartosz Kapustka Paweł Wszołek
fot. Woytek / Legionisci.com

trening
fot. Woytek / Legionisci.com

trening
fot. Woytek / Legionisci.com

trening
fot. Woytek / Legionisci.com

trening Wojciech Urbański Rafał Augustyniak
fot. Woytek / Legionisci.com


Komentarze (4)

Koneser polskiej piłki klubowej - 5 minut temu, *.plus.pl

Pojadą 3 dni wcześniej żeby się wyspać

odpowiedz
L - 9 minut temu, *.play.pl

Życzeniowo.

odpowiedz
Znawca - 29 minut temu, *.interkam.pl

Ust. 1-4-1-4-1 Tobiasz-Burch,Pankov,Piątkowski, Reca-Szymański -Żewłakow,W.Urbański,Elitim,Weisshaupt-Rajović.
Kadrowicze ewentualnie z ławki.Po pierwsze niech odpoczną po kadrze,a po drugie nie ćwiczyli ostatnie 10 dni z zespołem.Rotacyjnie powinni być przewidziani na Szachtar.

odpowiedz
PLBBOY - 30 minut temu, *.138.216

Ciekawe co wymyśli ten nasz geniusz i wybitny strateg.

odpowiedz
