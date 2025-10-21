Kamil Piątkowski Mileta Rajović - fot. Woytek / Legionisci.com
Oceny legionistów za mecz z Zagłębiem

Woytek, źródło: Legionisci.com

Wszyscy zawodnicy otrzymali niskie noty za mecz z Zagłębiem. Najwyższą z tych ocen przyznaliście Kacprowi Urbańskiemu - 2,4 w skali 1-6. Z kolei najgorszą ocenę otrzymał Kamil Piątkowsik. W sumie oceniało 1325 osób. Średnia ocena drużyny za to spotkanie to 1,8.



 


K. Urbański - 2,4
Pankov - 2,3
Elitim - 1,9
W. Urbański - 1,9
Wszołek - 1,9
Weisshaupt - 1,9
Szymański - 1,9
Claude Goncalves - 1,8
Kapuadi - 1,8
Tobiasz - 1,7
Ruben Vinagre - 1,6
Chodyna - 1,6
Krasniqi - 1,5
Kapustka - 1,5
Rajović - 1,4
Piątkowski - 1,2


oceny Zagłębie
Komentarze (1)

Znawca - największy autorytet forum - 25 minut temu, *.orange.pl

Pankov się przynajmniej stara, bo walczy o kontrakt w Arabii Saudyjskiej. 👍

