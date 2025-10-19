Legia Warszawa - Czarni Słupsk - fot. Bodziach
REKLAMA
REKLAMA
więcej filmów
Koszykówka

Legia Warszawa 87-76 Czarni Słupsk

Redakcja, źródło: Legionisci.com

W meczu 4. kolejki PLK koszykarze Legii Warszawa pewnie wygrała z Czarnymi Słupsk 87-76. Kolejne spotkanie legioniści rozegrają 22 października o godz. 18:30 w ramach BCL, a ich rywalem będzie zespół MLP Academics Heidelberg.



 


PLK: Legia Warszawa 87-76 Czarni Słupsk
Kwarty: 22-10, 21-17, 28-20, 16-29

Legia Warszawa

nrzawodnikminutypunktyrzuty z akcjiza 2 punktyza 3 punktyza 1 punktzbiórkiasystyfaule
0J. Graves24:41104/11 (36%)2/6 (33%)2/5 (40%)432
1B. Czapla8:1400/1 (0%)0/1 (0%)010
3A. Pluta25:24156/10 (60%)4/6 (66%)2/4 (50%)1/2 (50%)631
5W. Tomaszewski7:4362/2 (100%)1/1 (100%)1/1 (100%)1/1 (100%)111
11B. Shungu20:1494/7 (57%)3/3 (100%)1/4 (25%)041
13M. Tass20:0952/2 (100%)2/2 (100%)1/2 (50%)122
15O. Siliņš20:56144/5 (80%)1/1 (100%)3/4 (75%)3/3 (100%)101
23M. Kolenda21:4594/6 (66%)4/5 (80%)0/1 (0%)1/1 (100%)512
32M. Wilczek12:0472/3 (66%)1/1 (100%)1/2 (50%)2/2 (100%)211
40S. Hunter19:1262/4 (50%)2/4 (50%)2/4 (50%)724
42C. Ponsar19:3862/5 (40%)2/3 (66%)0/2 (0%)2/3 (66%)533
Suma8732/56 (57%)22/32 (68%)10/24 (41%)13/18 (72%)342118

Trener: Heiko Rannula

Czarni Słupsk

nrzawodnikminutypunktyrzuty z akcjiza 2 punktyza 3 punktyza 1 punktzbiórkiasystyfaule
0L. Etou 16:1000/2 (0%)0/2 (0%)502
1J. Duffy20:01114/9 (44%)1/3 (33%)3/6 (50%)323
2C. Carter Jr14:2384/11 (36%)4/9 (44%)0/2 (0%)122
5J. Musiał19:1600/3 (0%)0/1 (0%)0/2 (0%)343
7D. Ivory30:10155/11 (45%)2/5 (40%)3/6 (50%)2/2 (100%)413
8C. Zabrocki0:000000
9D. Wilczek9:56113/6 (50%)1/2 (50%)2/4 (50%)3/3 (100%)001
12J. Pluta0:000000
18S. Tomczak22:4863/6 (50%)3/6 (50%)521
21A. Šķēle26:13146/11 (54%)5/6 (83%)1/5 (20%)1/3 (33%)432
25M. Nowakowski23:50104/9 (44%)2/3 (66%)2/6 (33%)100
33F. Okoro17:1210/2 (0%)0/2 (0%)1/2 (50%)612
Suma7629/70 (41%)18/37 (48%)11/33 (33%)7/10 (70%)341519

Trener: Roberts Štelmahers

Komisarz: Jarosław Czeropski
Sędziowie: Łukasz Jankowski, Marcin Koralewski, Mariusz Nawrocki


Centrum informacji o koszykarskiej Legii


koszykówka Legia Warszawa - Czarni Słupsk
fot. Bodziach
koszykówka Legia Warszawa - Czarni Słupsk
fot. Bodziach
koszykówka Legia Warszawa - Czarni Słupsk
fot. Bodziach
koszykówka Legia Warszawa - Czarni Słupsk
fot. Bodziach
koszykówka Legia Warszawa - Czarni Słupsk
fot. Bodziach
koszykówka Legia Warszawa - Czarni Słupsk
fot. Bodziach
koszykówka Legia Warszawa - Czarni Słupsk
fot. Bodziach
koszykówka Legia Warszawa - Czarni Słupsk
fot. Bodziach
koszykówka Legia Warszawa - Czarni Słupsk
fot. Bodziach


tagi:
+dodaj komentarz
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (0)

+dodaj komentarz
🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

REKLAMA
Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
© 1999-2025 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.