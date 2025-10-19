Koszykówka
Legia Warszawa 87-76 Czarni Słupsk
Redakcja, źródło: Legionisci.com
W meczu 4. kolejki PLK koszykarze Legii Warszawa pewnie wygrała z Czarnymi Słupsk 87-76. Kolejne spotkanie legioniści rozegrają 22 października o godz. 18:30 w ramach BCL, a ich rywalem będzie zespół MLP Academics Heidelberg.
PLK: Legia Warszawa 87-76 Czarni Słupsk
Kwarty: 22-10, 21-17, 28-20, 16-29
Legia Warszawa
|nr
|zawodnik
|minuty
|punkty
|rzuty z akcji
|za 2 punkty
|za 3 punkty
|za 1 punkt
|zbiórki
|asysty
|faule
|0
|J. Graves
|24:41
|10
|4/11 (36%)
|2/6 (33%)
|2/5 (40%)
|4
|3
|2
|1
|B. Czapla
|8:14
|0
|0/1 (0%)
|0/1 (0%)
|0
|1
|0
|3
|A. Pluta
|25:24
|15
|6/10 (60%)
|4/6 (66%)
|2/4 (50%)
|1/2 (50%)
|6
|3
|1
|5
|W. Tomaszewski
|7:43
|6
|2/2 (100%)
|1/1 (100%)
|1/1 (100%)
|1/1 (100%)
|1
|1
|1
|11
|B. Shungu
|20:14
|9
|4/7 (57%)
|3/3 (100%)
|1/4 (25%)
|0
|4
|1
|13
|M. Tass
|20:09
|5
|2/2 (100%)
|2/2 (100%)
|1/2 (50%)
|1
|2
|2
|15
|O. Siliņš
|20:56
|14
|4/5 (80%)
|1/1 (100%)
|3/4 (75%)
|3/3 (100%)
|1
|0
|1
|23
|M. Kolenda
|21:45
|9
|4/6 (66%)
|4/5 (80%)
|0/1 (0%)
|1/1 (100%)
|5
|1
|2
|32
|M. Wilczek
|12:04
|7
|2/3 (66%)
|1/1 (100%)
|1/2 (50%)
|2/2 (100%)
|2
|1
|1
|40
|S. Hunter
|19:12
|6
|2/4 (50%)
|2/4 (50%)
|2/4 (50%)
|7
|2
|4
|42
|C. Ponsar
|19:38
|6
|2/5 (40%)
|2/3 (66%)
|0/2 (0%)
|2/3 (66%)
|5
|3
|3
|Suma
|87
|32/56 (57%)
|22/32 (68%)
|10/24 (41%)
|13/18 (72%)
|34
|21
|18
Trener: Heiko Rannula
Czarni Słupsk
|nr
|zawodnik
|minuty
|punkty
|rzuty z akcji
|za 2 punkty
|za 3 punkty
|za 1 punkt
|zbiórki
|asysty
|faule
|0
|L. Etou
|16:10
|0
|0/2 (0%)
|0/2 (0%)
|5
|0
|2
|1
|J. Duffy
|20:01
|11
|4/9 (44%)
|1/3 (33%)
|3/6 (50%)
|3
|2
|3
|2
|C. Carter Jr
|14:23
|8
|4/11 (36%)
|4/9 (44%)
|0/2 (0%)
|1
|2
|2
|5
|J. Musiał
|19:16
|0
|0/3 (0%)
|0/1 (0%)
|0/2 (0%)
|3
|4
|3
|7
|D. Ivory
|30:10
|15
|5/11 (45%)
|2/5 (40%)
|3/6 (50%)
|2/2 (100%)
|4
|1
|3
|8
|C. Zabrocki
|0:00
|0
|0
|0
|0
|9
|D. Wilczek
|9:56
|11
|3/6 (50%)
|1/2 (50%)
|2/4 (50%)
|3/3 (100%)
|0
|0
|1
|12
|J. Pluta
|0:00
|0
|0
|0
|0
|18
|S. Tomczak
|22:48
|6
|3/6 (50%)
|3/6 (50%)
|5
|2
|1
|21
|A. Šķēle
|26:13
|14
|6/11 (54%)
|5/6 (83%)
|1/5 (20%)
|1/3 (33%)
|4
|3
|2
|25
|M. Nowakowski
|23:50
|10
|4/9 (44%)
|2/3 (66%)
|2/6 (33%)
|1
|0
|0
|33
|F. Okoro
|17:12
|1
|0/2 (0%)
|0/2 (0%)
|1/2 (50%)
|6
|1
|2
|Suma
|76
|29/70 (41%)
|18/37 (48%)
|11/33 (33%)
|7/10 (70%)
|34
|15
|19
Trener: Roberts Štelmahers
Komisarz: Jarosław Czeropski
Sędziowie: Łukasz Jankowski, Marcin Koralewski, Mariusz Nawrocki
