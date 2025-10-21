Wypożyczeni: Tylko Barcia zwycięski

Wtorek, 21 października 2025 r. 07:00 Fumen, źródło: Legionisci.com

W meczach wypożyczonych legionistów tylko Sergio Barcia mógł cieszył się z wygranej. Obrońca Las Palmas rozegrał pełne zawody, a jego ekipa wygrała 3-1. W I lidze obie Pogonie zanotowały remis, a w poniedziałek Igor Strzałek i jego Termalika nie miała szans z Wisłą Płock.

Ekstraklasa

Igor Strzałek (Termalica Nieciecza) rozegrał 66 minut w przegranym 1-3 meczu z Wisłą Płock. Tym samym jego zespół wyprzedza w tabeli tylko Piasta Gliwice. Dla zawodnika Termaliki to był przeciętny występ. Strzałek próbował raz uderzać, ale został zablokowany. Mimo trzech prób, nie udało mu się przedryblować rywala. Choć miał 22 na 25 celnych podań, to przy próbach dośrodkowań jego skuteczność wyniosła 20% (1/5 prób). Na osiem pojedynków w defensywie, wygrał tylko jeden w powietrzu, przegrywając sześciokrotnie pojedynki na ziemi.





I liga

W piątek swoje mecze rozgrywały Pogoń Grodzisk Mazowiecki oraz Pogoń Siedlce. W obu przypadkach był remis 2-2. Grodziszczanie podzielili się punktami z Ruchem Chorzów, a w spotkaniu wystąpili wypożyczeni legioniści. Jakub Adkonis i Oliwier Olewiński rozegrali całe spotkanie. Mateusz Szczepaniak wyszedł na boisko w podstawowym składzie i został zmieniony w 72. minucie przez Jakuba Jędrasika. Natomiast Stanisław Gieroba spędził mecz na ławce rezerwowych.





Pogoń Siedlce zremisowała z Miedzią, a udział w wyniku mieli dwaj legioniści. Bartosz Dembek rozegrał pełne zawody, a Jakub Zbróg został zmieniony w 63. minucie spotkania.





Hiszpania - LaLiga2

Sergio Barcia rozegrał pełne spotkanie w wygranym 3-1 meczu z Eibar. Obrońca zaliczył 9 pojedynków, z których wygrał 4. Miał jeden przechwyt, siedem wybić oraz trzykrotnie uciekał się do faulu. Zaliczył celność podań na poziomie 86% (43/50). Dzięki tej wygranej Las Palmas ma 18 pkt. po dziesięciu meczach i miejsce w czołowej trójce w tabeli.



