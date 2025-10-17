fot. Joanna Bydler
Futsal

Bilety na mecz futsalistów z Eurobusem

Bodziach, źródło: Legionisci.com

W sobotę, 25 października, futsaliści Legii zagrają domowe spotkanie z Eurobusem Przemyśl. Początek meczu o godzinie 17:45. Dobrzy Ludzie szykują oprawę tego widowiska i liczą na wysoką frekwencję, która umożliwi prezentację przygotowanej choreografii. Bilety na mecz kupować można TUTAJ.



 


Wejściówki normalne kosztują 25 złotych, ulgowe 15 zł. Dzieci do lat 3 będące pod opieką dorosłych oraz osoby z niepełnosprawnościami wchodzą na nasze mecze za darmo. Zespół z Przemyśla jest obecnie liderem, który wygrał 7 z ośmiu rozegranych meczów. Zapraszamy kibiców Legii do wspierania naszej drużyny!


Legia Warszawa - Eurobus Przemyśl

📅 25.10.2025 🕔 17:45
📍 Warszawa, ul. Gładka 18 (OSiR Włochy)
💰15 zł (ulgowe), 25 zł (normalne)


Centrum informacji o futsalowej Legii




