Koszykówka

Bilety na mecz kosza ze Stalą Ostrów

Bodziach, źródło: Legionisci.com

Ruszyła sprzedaż biletów na ligowe spotkanie Legii ze Stalą Ostrów Wielkopolski, które odbędzie się w sobotę, 25 października o godzinie 20:00 w hali OSiR Bemowo, przy ul. Obrońców Tobruku 40.



Na kibiców, oprócz wspaniałego widowiska sportowego, czeka masa atrakcji. Dla najmłodszych sympatyków przygotowany będzie specjalny kącik z animatorkami. Dzieciaki będą także zabawiane przez jedynego w swoim rodzaju Misia Kazka. Każdą z przerw uatrakcyjnią występy taneczne wspaniałych Cheer Angels, a w przerwie głównej będzie miała miejsce Koszykarska Kumulacja LOTTO, z bardzo atrakcyjną nagrodą finansową.

Zapraszamy na Bemowo i zachęcamy do wcześniejszego zakupu biletów. Na czas trwania meczu parking (na tyłach hali) jest bezpłatny.

Cennik biletów na mecz ze Stalą:
Kat. czarna (rodzinna): 25 zł (ulgowy), 35 zł (normalny)
Kat. zielona: 40 zł (ulgowy), 50 zł (normalny)
Kat. biała: 50 zł (ulgowy), 60 zł (normalny)
Kat. czerwona: 60 zł (ulgowy), 70 zł (normalny)
Kat. Premium: 70 zł (ulgowy), 100 zł (normalny)
Kat. VIP: 179 zł (ulgowy), 320 zł (normalny)
Kat. VIP II: 179 zł

Ulgi przysługują: uczniom i studentom studiów dziennych do 26 lat oraz osobom, które w dniu zakupu biletu ukończyły 65 lat. Dzieci do lat 3 wchodzą na mecz za darmo, ale nie przysługuje im dodatkowe miejsce siedzące. Wszystkim osobom kupującym bilety ulgowe przypominamy, że ważne one są wyłącznie z dokumentem uprawniającym do zniżki. Należy go okazać podczas kontroli karnetów i biletów.

