Legioniści przekazali gry i puzzle do szpitala
Bodziach, źródło: Legionisci.com
Dobrzy Ludzie przekazali do Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii, na pododział dzienny rehabilitacji wieku rozwojowego, zebrane przez kibiców Legii puzzle oraz gry planszowe.
"Dostarczone gry i puzzle trafiły głównie do sali terapii zajęciowej, gdzie będą nieocenioną pomocą dla dzieci z zaburzeniami neurologicznymi. Bardzo dziękujemy wszystkim darczyńcom" - informują legioniści.
