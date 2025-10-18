Boks
Wygrane legionistów w meczu Polska - Bułgaria
Bodziach, źródło: Legionisci.com
W piątek w Sokółce odbył się mecz międzynarodowy w boksie olimpijskim pomiędzy Polską i Bułgarią. Spotkanie zakończyło się remisem 8:8, a obie walki wygrali startujący pięściarze Legii. W biało-czerwonych barwach, w kat. do 65 kilogramów Bartłomiej Rośkowicz pokonał 2:1 Viktorio Ilieva. Z kolei w kat. -60kg reprezentant Bułgarii, który reprezentuje barwy Legii w Polskiej Lidze Boksu - Radoslav Rosenov zwyciężył 3:0 z Jakubem Krzpietem.
