Dwa zespoły Legionistek w 1/16 finału PP
Dziś rozegrano mecze 1/32 finału kobiecego Pucharu Polski - na tym etapie rozgrywek wystąpiły dwie drużyny Legionistek, bowiem nasze rezerwy wygrały rozgrywki PP na szczeblu wojewódzkim. Najpierw w Lubartowie pierwszy zespół Legionistek zwyciężył z MOSiR-em 3-0 po bramkach Nestorowicz, Bujak i Kurzelowskiej. Później w LTC rezerwy Legionistek wygrały z Loczkami Wyszków 5-0.
Spotkania 1/16 finału Pucharu Polski zaplanowano na 15-16 listopada.
1/32 finału PP: MOSiR Lubartów 0-3 (0-1) Legionistki Warszawa
0-1 40 min. Nestorowicz
0-2 63 min. Bujak
0-3 90 min. Kurzelowska
Legionistki: Kwiatkowska - Skowrońska, Bartman, Kurzelowska, Prochowska (k), Przybylska, Sudyk, Litwiniec, Bużan, Nestorowicz, Kazanecka.
1/32 finału PP: Legionistki II Warszawa 5-0 (2-0) Loczki Wyszków
1-0 39 min. Rzeszotek
2-0 44 min. Kalinowska
3-0 63 min. Siatkowska
4-0 69 min. Kalinowska
5-0 75 min. Grodzka
Legionistki: Sosnowska - Pietrasik, Rzeszotek, Kwiatkowska (k), Staszewska, Tokaj, Grodzka, Kalinowska, Klocek, Siatkowska, Czuj.
Subskrybuj kanał Legionisci.com i bądź na bieżąco!
https://t.me/legioniscicom