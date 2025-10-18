fot. Legia Ladies
Piłka nożna kobiet

Dwa zespoły Legionistek w 1/16 finału PP

Bodziach, źródło: Legionisci.com

Dziś rozegrano mecze 1/32 finału kobiecego Pucharu Polski - na tym etapie rozgrywek wystąpiły dwie drużyny Legionistek, bowiem nasze rezerwy wygrały rozgrywki PP na szczeblu wojewódzkim. Najpierw w Lubartowie pierwszy zespół Legionistek zwyciężył z MOSiR-em 3-0 po bramkach Nestorowicz, Bujak i Kurzelowskiej. Później w LTC rezerwy Legionistek wygrały z Loczkami Wyszków 5-0.



Spotkania 1/16 finału Pucharu Polski zaplanowano na 15-16 listopada.

1/32 finału PP: MOSiR Lubartów 0-3 (0-1) Legionistki Warszawa
0-1 40 min. Nestorowicz
0-2 63 min. Bujak
0-3 90 min. Kurzelowska

Legionistki: Kwiatkowska - Skowrońska, Bartman, Kurzelowska, Prochowska (k), Przybylska, Sudyk, Litwiniec, Bużan, Nestorowicz, Kazanecka.

1/32 finału PP: Legionistki II Warszawa 5-0 (2-0) Loczki Wyszków
1-0 39 min. Rzeszotek
2-0 44 min. Kalinowska
3-0 63 min. Siatkowska
4-0 69 min. Kalinowska
5-0 75 min. Grodzka

Legionistki: Sosnowska - Pietrasik, Rzeszotek, Kwiatkowska (k), Staszewska, Tokaj, Grodzka, Kalinowska, Klocek, Siatkowska, Czuj.




