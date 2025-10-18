Rugby
Legia szósta w III turnieju MP rugby 7
Bodziach, źródło: Legionisci.com
Na boisku w Lubinie odbył się dziś kolejny turniej mistrzostw Polski w rugby 7-osobowym, w którym zwyciężył zespół Posnanii Poznań, który wyprzedził Rugby Club Koszalin oraz KR Tytan Gniezno. W meczu o piąte miejsce rugbiści Legii przegrali z gospodarzami, KR Miedziowi Lubin i zakończyli zawody na szóstej pozycji.
Końcowa klasyfikacja:
1. Posnania Poznań
2. Rugby Club Koszalin
3. Gnieźnieński Klub Rugby Tytan Gniezno
4. Kaskada Szczecin
5. Miedziowi Lubin
6. Legia Warszawa
