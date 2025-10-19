Skrót meczu z Czarnymi
Fumen, źródło: Legionisci.com
Koszykarze Legii Warszawa wygrali 87-76 z Czarnymi Słupsk w hali na Bemowie. Gospodarze nadawali ton wydarzeniom na parkiecie od pierwszych minut. Tym samym podopieczni Heiko Rannuli przystępowali do ostatniej kwarty z przewagą 24 punktów! W ekipie Legii najlepiej punktowali Andrzej Pluta (15 pkt.) i Ojars Silins (14 pkt.). W zespole ze Słupska skuteczni byli Donovan Ivory (15 pkt.) oraz Aigars Skele (14 pkt.). Zapraszamy do obejrzenia skrótu meczu.
Korzystasz z Telegrama?
Subskrybuj kanał Legionisci.com i bądź na bieżąco!
https://t.me/legioniscicom
Subskrybuj kanał Legionisci.com i bądź na bieżąco!
https://t.me/legioniscicom