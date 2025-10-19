Komplet na meczu w Lubinie
Redakcja, źródło: Legionisci.com
O godzinie 17:30 Legia Warszawa rozegra wyjazdowe spotkanie z Zagłębiem Lubin. Niedzielny mecz obejrzy komplet kibiców. Wszystkie bilety znalazły bowiem nabywców.
Spotkanie zaliczono do kategorii podwyższonego ryzyka, co oznacza, że do sprzedaży trafiło 13 191 biletów.
Korzystasz z Telegrama?
Subskrybuj kanał Legionisci.com i bądź na bieżąco!
https://t.me/legioniscicom
Subskrybuj kanał Legionisci.com i bądź na bieżąco!
https://t.me/legioniscicom