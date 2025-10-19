Piątkowski nie zagra z Lechem

Niedziela, 19 października 2025 r. 20:15 Redakcja, źródło: Legionisci.com

W 45. minucie meczu z Zagłębiem Lubin bezpośrednią czerwoną kartką za zagranie ręką w polu karnym ukarany został obrońca Legii Warszawa, Kamil Piątkowski. Zawodnik będzie pauzował w najbliższym spotkaniu z Lechem Poznań, które rozegrane zostanie w niedzielę, 26 października o godz. 20:15.





Standardowo za czerwoną kartkę pauzuje się w dwóch spotkaniach, ale zgodnie z aktualnymi przepisami, jeśli przewinienie, za które zawodnik został wykluczony z gry w wyniku samoistnej czerwonej kartki polegało na pozbawieniu drużyny przeciwnika bramki lub realnej szansy na jej zdobycie poprzez zagranie piłki ręką, przy czym zagrywającym nie był bramkarz we własnym polu karnym, kara za nie to jeden mecz zawieszenia.





Kamil Piątkowski zdecydowanie spotkania z Zagłębiem Lubin nie może zaliczyć do udanych. Najpierw zanotował samobójcze trafienie, a następnie ręką obronił piłkę zmierzającą do bramki, w wyniku czego otrzymał czerwoną kartkę, osłabiając zespół na całą drugą połowę, a dodatkowo sędzia przyznał drużynie przeciwnej rzut karny.



