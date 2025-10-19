Kamil Piątkowski w meczu z Zagłębiem - fot. Woytek / Legionisci.com
Piątkowski nie zagra z Lechem

Redakcja, źródło: Legionisci.com

W 45. minucie meczu z Zagłębiem Lubin bezpośrednią czerwoną kartką za zagranie ręką w polu karnym ukarany został obrońca Legii Warszawa, Kamil Piątkowski. Zawodnik będzie pauzował w najbliższym spotkaniu z Lechem Poznań, które rozegrane zostanie w niedzielę, 26 października o godz. 20:15. 



 


Standardowo za czerwoną kartkę pauzuje się w dwóch spotkaniach, ale zgodnie z aktualnymi przepisami, jeśli przewinienie, za które zawodnik został wykluczony z gry w wyniku samoistnej czerwonej kartki polegało na pozbawieniu drużyny przeciwnika bramki lub realnej szansy na jej zdobycie poprzez zagranie piłki ręką, przy czym zagrywającym nie był bramkarz we własnym polu karnym, kara za nie to jeden mecz zawieszenia. 


Kamil Piątkowski zdecydowanie spotkania z Zagłębiem Lubin nie może zaliczyć do udanych. Najpierw zanotował samobójcze trafienie, a następnie ręką obronił piłkę zmierzającą do bramki, w wyniku czego otrzymał czerwoną kartkę, osłabiając zespół na całą drugą połowę, a dodatkowo sędzia przyznał drużynie przeciwnej rzut karny. 




Komentarze (8)

Mateusz z Gór - ulubiony forumowicz Barnaby - 31 minut temu, *.orange.pl

Szkoda, że w tak ważnym meczu zagramy bez najlepszego bramkarza.

e(L)o - 36 minut temu, *.ksiezyc.pl

a tobiasz wpuszczak zagra?

bum - 36 minut temu, *.virginm.net

Na szczęście zdążył zostać gwiazdą legijnych socjal mediów hehe

Zdegustowany - 38 minut temu, *.orange.pl

to będzie raczej wzmocnienie. Grał jako 12 zawodnik Zagłębia. Sędzia zrobił to, czego nie potrafił parodysta zwany szumnie trenerem i pomół Legii. Nie wiadomo co jeszcze by spartolił

Sedm - 42 minuty temu, *.orange.pl

Wina za tą akcję tego paralityka Wszołka
który nie jest w stanie biegać debil jeden

77/82 - 44 minuty temu, *.play.pl

Fatalny występ. Samobój jak samobój (chociaż tam był czas na lepszą reakcję), ale ta decyzja o zagraniu ręką... Drugi Suarez. Tyle, że Suarez zrobił to w ostatniej minucie dogrywki, bo widział że nie ma już czasu na ewentualne odrabianie strat. Albo się uda albo nie. Piątkowski podjął to ryzyko w 45 minucie, skazując drużynę na grę w osłabieniu + prawdopodobnie stratę bramki. Nie wiem co się stało, że gość który był naszą podporą wychodzi na mecz kompletnie rozkojarzony, ale potem przypominam sobie kto jest "trenerem" Legii i wszystko układa się w sensowną całość.

Koneser polskiej piłki klubowej - 49 minut temu, *.plus.pl

Świetna gra rękoma na bramce - widać dużo pracy z trenerem Arkiem Malarzem przynoszą skutek👏

LICZY SIĘ TYLKO MISTRZOSTWO!

ZenekL3 - 49 minut temu, *.play.pl

Szkoda. Czerwone kartki w naszych meczach to zawsze jakaś rozrywka.

© 1999-2025 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.