Vinagre: Nie reprezentujemy Legii tak, jak powinniśmy

Niedziela, 19 października 2025 r. 20:40 Hugollek, Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com

- Trudno coś powiedzieć po tym meczu, ale nie zasłużyliśmy na zwycięstwo. Nie jesteśmy w najlepszej formie i musimy się nad tym zastanowić, bo nie możemy tak dalej grać. Jesteśmy Legią, musimy wygrywać w każdych rozgrywkach, w których bierzemy udział, a mamy za sobą trzy bardzo złe mecze i fatalne porażki - powiedział po porażce z Zagłębiem Lubin lewy obrońca Legii Warszawa, Ruben Vinagre.





- Porażka to nie tylko kwestia czerwonej kartki. Oczywiście, po niej było trudniej, bo graliśmy w osłabieniu, a musieliśmy bardziej ryzykować, żeby spróbować odrobić wynik. Ale to nie tylko o to chodzi, bo mimo wszystko potrafiliśmy strzelić gola. Mecz był dla nas bardzo trudny, nie zagraliśmy dobrze jako drużyna. Jesteśmy obecnie w bardzo złym momencie i musimy to szybko zmienić.





- Nie wiem, co dokładnie jest problemem. Składa się na to wiele rzeczy. To nie moja rola, żeby wskazywać problem, ale musimy znaleźć sposób, żeby go rozwiązać. Musimy zacząć już od przyszłego tygodnia – w czwartek na wyjeździe, a potem w weekend również u siebie. Te dwa mecze musimy wygrać.





- Każdy mecz jest dla nas bardzo ważny. Liga Konferencji i Ekstraklasa to różne rozgrywki, oczywiście, ale tak jak powiedziałem na początku – jesteśmy Legią, musimy wygrywać we wszystkich rozgrywkach, w których gramy. Musimy to zmienić.





- Oczywiście, że kibice nie są zadowoleni. My też nie jesteśmy. Rozumiemy ich frustrację, bo chcą od nas więcej. Zrobimy wszystko, żeby wygrać kolejne mecze, bo teraz nie reprezentujemy Legii tak, jak powinniśmy.



