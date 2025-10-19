Ruben Vinagre - fot. Woytek / Legionisci.com
REKLAMA
REKLAMA
więcej filmów

Vinagre: Nie reprezentujemy Legii tak, jak powinniśmy

Hugollek, Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com

- Trudno coś powiedzieć po tym meczu, ale nie zasłużyliśmy na zwycięstwo. Nie jesteśmy w najlepszej formie i musimy się nad tym zastanowić, bo nie możemy tak dalej grać. Jesteśmy Legią, musimy wygrywać w każdych rozgrywkach, w których bierzemy udział, a mamy za sobą trzy bardzo złe mecze i fatalne porażki - powiedział po porażce z Zagłębiem Lubin lewy obrońca Legii Warszawa, Ruben Vinagre.



 


- Porażka to nie tylko kwestia czerwonej kartki. Oczywiście, po niej było trudniej, bo graliśmy w osłabieniu, a musieliśmy bardziej ryzykować, żeby spróbować odrobić wynik. Ale to nie tylko o to chodzi, bo mimo wszystko potrafiliśmy strzelić gola. Mecz był dla nas bardzo trudny, nie zagraliśmy dobrze jako drużyna. Jesteśmy obecnie w bardzo złym momencie i musimy to szybko zmienić.


- Nie wiem, co dokładnie jest problemem. Składa się na to wiele rzeczy. To nie moja rola, żeby wskazywać problem, ale musimy znaleźć sposób, żeby go rozwiązać. Musimy zacząć już od przyszłego tygodnia – w czwartek na wyjeździe, a potem w weekend również u siebie. Te dwa mecze musimy wygrać. 


- Każdy mecz jest dla nas bardzo ważny. Liga Konferencji i Ekstraklasa to różne rozgrywki, oczywiście, ale tak jak powiedziałem na początku – jesteśmy Legią, musimy wygrywać we wszystkich rozgrywkach, w których gramy. Musimy to zmienić.


- Oczywiście, że kibice nie są zadowoleni. My też nie jesteśmy. Rozumiemy ich frustrację, bo chcą od nas więcej. Zrobimy wszystko, żeby wygrać kolejne mecze, bo teraz nie reprezentujemy Legii tak, jak powinniśmy.




tagi:
+dodaj komentarz
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (7)

+dodaj komentarz
🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

Przemo - 4 minuty temu, *.orange.pl

Ty masz jakość to czemu tego nie wykorzystujesz więcej dośrodkowań więcej strzałów za pola karnego daj od siebie więcej Vinagre

odpowiedz
Obcy - 5 minut temu, *.t-mobile.pl

Debil po prostu. Od kilku miesięcy gra totalny piach. I dalej go faworyzują. Czy tym burdelem ktoś zarządza?

odpowiedz
Ech - 7 minut temu, *.t-mobile.pl

Frustracją bym nie nazwał tych uczuć parodio obrońcy.

odpowiedz
too obrońca - 14 minut temu, *.play.pl

Zachowanie przy trzeciej bramce top. Patrzysz na zawodnika drużyny przeciwnej i modlisz się, żeby nie dostał podania. Nie, nie podbiegniesz, nie pokryjesz go, ale modlisz się. Niestety modlitwa niewysłuchana i pozostało się położyć. Tak jak leży cała nasza gra.

odpowiedz
geds - 15 minut temu, *.play-internet.pl

Najprostsza odpowiedź to brak zębów z przodu. Nie mamy bramkostrzelnych graczy. Kiedyś jak nawet nie szło to zawsze indywidualną akcją mógł zrobić różnicę Nikolić, Saganowski, Są czy Prijović. Teraz... od dawna Mioduski skompił i robił dziadowskie transfery. Teraz zrobili naprawdę dobre poza napastnikami niestety. Gdy pierwszy raz w historii Mioduski dojrzał do potrzeby wydania grubszej kasy na napastnika to nadszedł moment prawdy dla naszych scoutów i dyt. sportowych. Jeszcze nikt w tej lidze nie wydał 3 mln. euro na piłkarza. Oni dostali te pieniądze i co?

odpowiedz
Wolfik - 21 minut temu, *.play.pl

Przede wszystkim trzeba umieć bronić jak się jest obrońcą....

odpowiedz
ja - 8 minut temu, *.orange.pl

@Wolfik: no właśnie: "jak sie jest obrońcą". On nie jest. Mało tego - u nas niemalzę pół składu gra na nieswoich pozycjach. On, Wszołek, K. Urbański, Kapustka, Toniasz (pozycja dwóch ostatnich to takie wygodne siedzonka niedaleko boiska)

odpowiedz
REKLAMA
Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
© 1999-2025 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.